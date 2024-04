Torneo delle Province, ancora due amichevoli in programma

Grosseto: Mercoledì e giovedì prossimi, 17 e 18 aprile, la Delegazione Provinciale della Figc di Grosseto, con il Delegato Agide Rossi in piena sintonia con i due selezionatori tecnici, organizza due partite amichevoli, la prima mercoledì 17 presso l’impianto sportivo “Passalacqua” della Nuova Grosseto Barbanella in via Australia, riservate ai calciatori delle categoria Giovanissimi 2010 e giovedì 18 al Centro Sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” dell’InvictaSauro in via Lago di Varano, riservata alla categoria Allievi 2008, che prenderanno parte al Torneo delle Province riservato alle Rappresentative Provinciali che inizierà domenica 28 aprile prossimo.



Questi i giocatori convocati dalla Commissione Tecnica, riguardo la categoria Giovanissimi 2010, affidati alle cure del selezionatore Walter Trentini, che si dovranno trovare sull’impianto sportivo Bruno Passalacqua alle 14,30 di mercoledì 17 aprile per disputare una partita amichevole contro la formazione Under 15 della Nuova Grosseto Barbanella allenata da Luca Penco: Gabriele Pistolesi, Davide Doga e Richy Ally Baron (Nuova Grosseto Barbanella), Davide Fontana e Matteo Sciullo (Atletico Maremma), Adino Gioele Del Rio, Leonardo Rossetti, Thiago Mosca Domingo, Amir Nfaied e Thomas Ranieri (FollonicaGavorrano), Manuel Morlungo (InvictaSauro), Gabriele Alunni Biagiotti, Filippo Tosi, Devid Yzeillari, Alessandro Coratti, Christian Tana e Giulio Pantani (Grosseto), Alessandro Elmi (Pitigliano), Cristian Barberini e Jonathan Xappellini (Roselle), Luca Stefanelli e Leonardo Cappellini (Manciano), Johan Leoni (Pro Soccer Lab).

Questi invece i convocati dalla Commissione Tecnica, riguarda la Categoria Allievi 2008 del selezionatore Pietro Magro, che si dovranno trovare al Centro Sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” in via Lago di Varano alle 14,30 di giovedì 18 aprile per disputare una gara amichevole contro la formazione Under 17 Allievi Regionali dell’InvictaSauro di mister Francesco Lupo: Alessandro Galatolo, Cristian Porta, Pierluigi Galdi, Tiago Siqueira De Santis e Francesco Galli (InvictaSauro), Giulio Pimpinelli, Niccolò Cascioli e Riccardo Artino (FollonicaGavorrano), Niccolò Fiore, Jacopo Lorenzini, Sebastiano Camerini, Antonio Russo, Alessandro Mussio, Giacomo Betti e Niccolò Margiacchi (Grosseto), Niccolò Scivola e Nicola Ciccioni (Atletico Maremma), Davide Vergari e Alessio Ricchi (Nuova Grosseto Barbanella), Edoardo Poscia e Cristiano Crociani (Pitigliano), Adam Radi (Paganico), Francesco Sartoni e Michele Galasso (Roselle), Erik Gene Baon (Alberese).

Gli atleti convocati delle due Rappresentative dovranno presentarsi muniti di abbigliamento sportivo, tuta della società di appartenenza, una maglietta, pantaloncini e scarpe da gioco.

Solamente per questa prima convocazione, gli atleti dovranno presentarsi muniti di copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica, in corso di validità, nel caso che le società di appartenenza non lo avessero inviato a questa Delegazione. Senza il documento i calciatori non possono partecipare.

Fanno parte delle due rappresentative, oltre naturalmente al Delegato Provinciale della Figc Agide Rossi, che è il responsabile, il vice Delegato Fabio Machetti, il segretario Claudio Pepi, i dirigenti Enrico Silli, e Manrico Lucchetti e il medico Claudio Pagliara.

Il Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, ringrazia le società Nuova Grosseto Barbanella e InvictaSauro per la gentile ospitalità.