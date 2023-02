Torna la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati

Grosseto: Il 21 marzo 2023 verrà celebrata la terza edizione della giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati. Il Comune di Grosseto è stato il primo ad aderire a quest’iniziativa così importante, coordinata e promossa dall’associazione culturale Cor et Amor, incaricata di attuare il progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”.



Durante la giornata il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’Assessore alla Gentilezza Angela Amante daranno il benvenuto ai 439 neonati del 2022, festeggiando così il loro arrivo all’interno della comunità cittadina. “Accogliere i nuovi nati nella comunità è un modo gentile per offrire ai bambini e alle loro famiglie e simbolicamente a tutta la comunità un messaggio di vicinanza e di sostegno in questo delicato momento della nascita dei loro figli - afferma l’assessore alla Gentilezza Angela Amante - Il mio sogno sarebbe una comunità dove le persone interagiscano tra loro con rapporti di amicizia e collaborazione, dove non regni l’indifferenza ma la vicinanza e la gentilezza tra individui, dove le persone pensano e realizzano luoghi e centri sicuri dove crescere e far giocare i bambini, dove le persone collaborano con la pubblica amministrazione e con le forze dell’ordine per offrire una comunità solida e sicura per i bambini di oggi e quelli di domani.”

I Comuni Italiani che aderiranno al progetto saranno accomunati da un cerimoniale condiviso, scritto con un linguaggio child friendly, e da un simbolo rappresentativo della giornata: la chiave della gentilezza della città. Nel novembre del 2021 Grosseto è stata proclamata la quarta città gentile della Toscana. Tale risultato è stato ottenuto grazie all’assessorato alla Gentilezza che si occupa di buona educazione, di sensibilizzazione del cittadino verso comportamenti positivi, del rispetto nei confronti del prossimo e della cosa pubblica.