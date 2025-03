Torna il rally della Valdorcia: le prove speciali che interessano Sarteano

Sono tre (ripetute due volte) le prove speciali del rally della Valdorcia che interessano il territorio di Sarteano. Dove vedere le gare e le modifiche alla viabilità nel weekend del 29 e 30 marzo

Sarteano: Saranno due giorni di grande sport e passione per i motori quelli che interesseranno i territori dei comuni di Radicofani, San Casciano dei Bagni e Sarteano nel fine settimana del 29 e 30 marzo. Torna, infatti, il Rally della Val d’Orcia, valido per il Campionato Italiano Rally Terra e per quello Storico e che, per il terzo anno di fila, interessa anche le strade del Comune di Sarteano.

Ecco dove vedere le gara e le modifiche alla viabilità previste:

Sabato 29 marzo alle 12:30 partirà la prova speciale 1 per i famosi curvoni di Casa Nanni della SP 126, dal Podere La Foscola a salire fino al bivio di Macchia Piana. A seguire si svolgerà la Prova Speciale 2 che parte dal parcheggio pubblico di Castiglioncello del Trinoro a scendere fino al podere la Fornace e, quindi, fino al bivio che raggiungere la SP 53, nei pressi di Podere Buonriposo.

Le due prove speciali saranno ripetute nel pomeriggio della stessa giornata a partire dalle ore 15:18.

Il traffico nei due tratti di strada delle prove speciali sarà interdetto per tutta la giornata dalle ore 11:00 alle ore 18:00 e comunque fino a fine gara, mentre rimarrà sempre aperto al transito il tratto di trasferimento delle auto sportive da Macchia Piana a Castiglioncello del Trinoro.

Domenica 30 marzo si svolgeranno, invece, le due prove speciali che dal territorio del comune di San Casciano dei Bagni vedranno l’arrivo a Fonte Vetriana intorno alle ore 10:30 la mattina e, nel pomeriggio, introno alle ore 15:00 dopo essere passate dai borghi di Casa Bebi, Fonte Renza e Borgo Fastelli.

Il traffico nel tratto di strada interessato dalla prova speciale sarà interdetto dalle ore 9:00 circa alle ore 17:00 e comunque fino a fine gara mentre la strada comunale che dal Podere San Giuliano raggiunge Fontevetriana sarà sempre aperta al transito.

Sempre domenica 30 marzo sarà possibile assistere alla sfilata degli equipaggi in tappa di trasferimento in viale Amiata e via Beato Alberto intorno alle 9:45 e alle 14:00 mentre sarà possibile vedere le auto in fase di riordino intorno alle ore 11:00 nel parcheggio del Palazzetto dello Sport.