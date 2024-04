Torna alla vittoria la ToscoService Cp nel campionato di serie B

Grosseto: Torna alla vittoria la Tosco Service CP Grosseto nel campionato di serie B. La formazione di Fabio Bellan espugna la pista di Prato per 7-6 al termini di un incontro che è stato praticamente sempre in mano ai biancorossi che, nel finale però hanno rischiato di vedersi recuperare tutto il vantaggio a causa di una serie di errori e per un calo di concentrazione.

Avanti per 6-1 nel primo tempo, a inizio ripresa hanno trovato il 7-1 con Marco Bianchi, autore di una tripletta. Il tecnico Bellan, a risultato praticamente acquisito, ha dato spazio a tutta panchina, ma alcuni errori hanno permesso ai lanieri di rifarsi sotto, con tre reti nel giro di due minuti, tra il 15’ e il 17’. Nell’ultimo minuto il Prato ha sferrato l’ultimo assalto, con Pacini e Mugnai, che ha segnato il rigore del 7-6.

«Siamo tornati alla vittoria - commenta il tecnico Fabio Bellan - e possiamo sperare di agganciare la qualificazione per i playoff, a tre turni dalla fine. Abbiamo però rischiato di gettare al vento una vittoria netta, al termine di una gara che abbiamo dominato. Negli ultimi dieci minuti c’è stato un pericoloso calo, abbiamo commesso alcuni brutti errori, contro un avversario inferiore a noi».

Prato-ToscoService Grosseto 6-7

PRATO: Masala, Barsi; Raggioli, Barbani, Mugnai, Bianchi, Pacini, Colzi, Bucci, Canneti. All. Mirko Masala.

TOSCOSERVICE GROSSETO: Irace, Bruni; Giusti, Giabbani, Faelli, Bardini, Nerozzi, Burroni, Bianchi. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.

RETI: nel p.t. 3’40 Giabbani, 3’57 Faelli, 4’18 Nerozzi, 4’31 Raggioli, 5’14 Faelli, 16’22 Bianchi, 20’24 Bianchi; nel s.t. 5’21 Bianchi, 14’29 Barbani, 16’07 Barbani, 16’48 Barbani, 23’57 Pacini, 24’31 Mugnai (rig.)

La classifica: Castiglione 21; Viareggio Hockey 16; Versilia Forte 15; Cgc Viareggio, ToscoService Grosseto e Camaiore 12; Prato 1.