Grosseto: Tommaso Mattei è pronto per la sua prima Traka con il Cykeln Team. Ma Tommaso non è un semplice ciclista, oltre ad essere un grande appassionato delle due ruote, ha un background da grande atleta che merita di essere raccontato.



Tommaso infatti, non è solo un ciclista appassionato, ma anche un ex atleta di alto livello nel lancio del disco, una disciplina che richiede forza, coordinazione e precisione. Nato a Grosseto nel 1979 e cresciuto atleticamente nel vivaio dell’Atletica Massimo Pellegrini prima di fare il salto nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, è stato capace di un 57,10 m in carriera (2004) e nel suo palmares figurano un prestigioso titolo italiano U.23 e diverse maglie azzurre.

Ma Tommaso non si è fermato qui: dopo aver concluso la sua carriera agonistica, ha scoperto la sua nuova passione, la bicicletta. E non una bicicletta qualunque, quella che ti fa sudare e faticare, quella che ti mette alla prova su ogni tipo di terreno. Tommaso ha partecipato alla prima edizione della Fiorino Mud nel 2021, la nostra gravel experience e si è fatto notare per la sua grinta e la sua simpatia, conquistando la stima e l’amicizia di tutti i partecipanti.

Residente a Monsummano Terme, durante l’inverno si è preparato intensamente per questa nuova sfida: la Traka 2023, una gara gravel che si svolge in Spagna e che richiede resistenza, velocità e spirito di sacrificio. La Traka è una sfida gravel che mette alla prova la resistenza e la voglia di divertirsi. Tommaso sa che non sarà facile, ma anche che ne varrà la pena. E poi, chi non vorrebbe raccontare di aver pedalato in un luogo così unico?

Per l’occasione sarà anche il primo atleta del team ad indossare il nuovissimo kit 2023, modello Magistrale, firmato Pissei. Un completino frutto dell’esperienza acquisita negli anni, utilizzando i migliori tessuti e le migliori tecnologie che creano un kit di altissimo livello. La maglia, aerodinamica e traspirante, con taglio ultra aderente la rendono il capo ideale per la competizione. Forza Tommaso, la Traka ti aspetta! Siamo sicuri che saprai dare il meglio di te.





Potrete seguire in diretta l’avventura di Tommaso, seguendo la sua posizione GPS, su https://www.cykeln.it/the-traka-2023/

Partenza prevista quindi la mattina del 29 aprile alle ore 7:00