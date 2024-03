Tirreno-Adriatica: quante insidie da Volterra a Gualdo Tadino

La Corsa dei Due Mari riparte verso l'Umbria con la tappa più lunga di questa edizione. Oltre 2000 metri di dislivello e un finale aperto a diverse soluzioni. Diretta TV su RaiSport a partire dalle 13.05 e successivamente su RAI 2 dalle 15.



Volterra: Questa è la terza tappa della 59esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, in programma dal 4 al 10 marzo e organizzata da RCS Sport. La Volterra-Gualdo Tadino, con i suoi 225 km, è la frazione più lunga di questa edizione. Il GPM di Casacastalda, a 16 km dall'arrivo, può essere un trampolino di lancio per chi vorrà mettere in difficoltà i velocisti.

Il gruppo, forte di 172 unità, è transitato al KM 0 alle 10.21. Non partiti i dorsali n. 13 Michael Gogl (Alpecin - Deceuninck) - 192 Robert Gesink (Team Visma | Lease a Bike).

foto Francesco Babboni

