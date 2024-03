“Ti racconto il Palio”. Presentazione del progetto realizzato con la scuola primaria

Castel del Piano: “Ti racconto il Palio! Emozioni, colori e storia di Castel del Piano” è il progetto che la Consulta delle Contrade, in collaborazione con il Comune di Castel del Piano, ha realizzato con la scuola primaria L.Santucci dedicato alla divulgazione della cultura del Palio e della sua rilevanza per la comunità in ottica, anche, di promozione turistica.



“Il Palio riveste per la comunità di Castel del Piano un valore molto importante: non è soltanto la manifestazione più grande e importante dell’anno, ma rappresenta, a tutti gli effetti, l’identità e la storia del nostro paese – spiegano i rappresentanti della Consulta delle Contrade –. Siamo convinti che sia importante costruire un percorso collaborativo e duraturo con le scuole per diffondere la cultura della festa attraverso attività coinvolgenti e formative per i bambini. Abbiamo fatto leva sulla loro propensione, ormai innata, al digitale ed il risultato è un prodotto innovativo ed emozionante che contribuirà anche alla promozione turistica del paese”.

Durante l’iniziativa, in programma per mercoledì 27 marzo, alle ore 10, nella sala della banda in via dell’ospedale 4 a Castel del Piano, saranno presentati i quattro video realizzati in questa seconda edizione. La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Castel del Piano, della dirigente dell'I.C. Vannini Lazzeretti e del consigliere del Presidente della Regione Toscana per le rievocazioni storiche; proseguirà con il racconto delle attività svolte dai bambini.

Saranno presenti tutte le classi della scuola primaria di Castel del Piano e i rappresentanti delle contrade. L’evento è aperto al pubblico.