Terza categoria calcio: vince la Marsiliana e allunga su tutte le altre inseguitrici

Grosseto: In Terza vince la Marsiliana e allunga su tutte le altre inseguitrici. Dietro tiene la Maglianese che vince in esterna a Batignano. Frenano Castiglionese e Pitigliano che non vanno oltre il pari.

Questi i risultati della prima giornata del girone di ritorno: Atletico Grosseto-Sticciano 1-2, Batignano-Maglianese 1-3, Capalbio-Alta Maremma 0-0, Orbetello Scalo-Pitigliano 1-1, Paganico-Castiglionese 1-1, Scansano-Semproniano 0-2, Marsiliana-Braccagni 2-0. Riposava: Civitella

Classifica: Marsiliana 37, Castiglionese 33, Maglianese 31, Pitigliano 28, Scansano 27, Orbetello Scalo 26, Alta Maremma 24, Paganico 23, Capalbio 19, Braccagni 17, Sticciano 15, Batignano 14, Atletico Grosseto, Civitella 9, Semproniano 0.