Terminati gli impegni di Coppa Italia, l’Atlante Grosseto pensa solo al campionato

In serie B i ragazzi di Izzo sono impegnati a Bordighera, l’Under 19 tra le mura amiche contro l’ostica Sangiovannese.



Grosseto: Dopo il successo ottenuto nel turno precedente contro il Futsal Prato al Palabombonera, nona vittoria consecutiva, la formazione grossetana dell’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, sabato prossimo, nella partita valida come quarta giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie “B”, che avrà inizio alle 16,30, affronta la trasferta più lunga del torneo recandosi in Liguria per incontrare la “matricola” Bordighera Sant’Ampelio.

I liguri, che sono ultimi in classifica a zero punti, nelle ultime partite ha dato segni di risveglio e anche sabato scorso hanno fatto soffrire sino a pochi minuti dal termine il Bologna, pertanto sarà una partita sulla carta abbordabile, senza però sottovalutarla, in modo particolare tra le mura amiche.

Ma per parlare di questa gara, come ormai avviene tutte le settimane, siamo andati giovedì sera al Palabombonera al termine degli allenamenti per parlare con Alessandro Izzo.

- Ciao mister, sabato è in arrivo la trasferta più lunga del campionato a Bordighera, una partita sulla carta non difficile, ma ultimamente è in ripresa «Si, il Bordighera Sant’Ampelio dobbiamo affrontarla da squadra matura e con tanta concentrazione, non sarà una partita semplice a livello mentale, non sono preoccupato perché la mia squadra ha dimostrato di essere intelligente, però dobbiamo capire che in questa gara dobbiamo raddoppiare la concentrazione, il Bordighera contro il Bologna ha disputato 36 minuti molto importanti (male solo i primi e gli ultimi due minuti), è una squadra viva, non ci possiamo permettere di sottovalutare nessuno. Dieci vittorie consecutive potrebbero essere un record per l’Atlante Grosseto, pertanto voglio che i ragazzi mettono la loro firma e rappresentino in qualche modo la storia di questa Società. I miei giocatori devono avere tanta fame, è una trasferta dispendiosa sotto tutti i punti di vista e dobbiamo ringraziare la nostra società che ci garantirà di giocare senza la fatica del viaggio, dato che partiremo per Bordighera venerdì alle 14:00, con pernottamento ad Alassio, e sabato mattina partenza per Bordighera dove consumeranno il pranzo».

Questi i convocati da mister Izzo che si dovranno trovare alle 14 di venerdì al Palabombonera: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Lessi, Baluardi, Nil, Falaschi, Mateo, Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta gara: 1’ arbitro Andrea Oggiano, sezione Aia di Olbia; 2’ arbitro Francesco Cozzolino, sezione Aia di Oristano; cronometrista Stefano Puvia, sezione Aia di Carrara.

Under 19

La formazione dell’Atlante Under 19, sempre allenata da Alessandro Izzo che, domenica scorsa è uscita di scena dagli ottavi di finale della Coppa Italia Nazionale nel doppio confronto con la Lazio, dove a Roma nella gara di andata, terminata 4-4, dove i grossetani avrebbero meritato molto di più di un pareggio, dato che a pochi secondi dal termine in vantaggio per 4-3 hanno colpito un palo e fallito alcune occasioni per aumentare il vantaggio e nei secondi finali invece hanno subito il pareggio. Nel ritorno a Grosseto risultato in bilico sul 3-2 per i laziali poi nei minuti finali altri due gol degli ospiti con l’Atlante tutto proteso al gol del pari che le avrebbe permesso di andare ai supplementari. Comunque una bella avventura a livello nazionale, oltre ad una bella soddisfazione essere arrivati fino a quel punto.

Ora bisogna rituffarsi nel campionato, che vede i grossetani al comando della classifica, in coabitazione con il Fucecchio, ma vanta tutti i record, tra cui il miglior attacco e miglior difesa e il capocannoniere Didac con 22 gol e domenica prossima alle 11 riceverà la visita della Sangiovannese.

«Siamo reduci da una fatica immane contro la Lazio - spiega Alessandro Izzo presentando la partita -, i ragazzi sono veramente molto provati e devono assolutamente ritrovare le energie giuste per una partita così complicata come quella contro la Sangiovannese, fortunatamente ritroviamo il nostro capitano, Didac dovrebbe recuperare dall’infortunio di domenica scorsa ed essere della partita. Possiamo dire di aver ritrovato il vero Lessi, ha avuto un inizio insolito a causa di un brutto infortunio patito alla prima di campionato e per noi è troppo importante. Abbiamo poi acquisito le prestazioni sportive di Filippo Guarducci (fratello del portiere Luca), è un centrale di difesa e va a ricoprire di fatto il posto lasciato da Bindi, Agnelli non so se sarà della partita, Jesus deve essere più incisivo e “cattivo” negli ultimi dieci metri. In porta abbiamo potenzialmente un grande portiere, deve lavorare di più in allenamento ma capiamo le esigenze di studio, Galeota sta iniziando ad essere un leader, Kacper domenica scorsa è mancato molto, Pittaro sta migliorando e si sta alzando l’intero valore della rosa, Cardone sta continuando con la Rappresentativa Regionale e si sta ben comportando, Morante e Poggiaroni stanno iniziando a muoversi come piace a me. La Sangiovannese è un avversario che in questo momento non ci voleva, non ti fa staccare la spina poiché è una buona squadra».

Questi i convocati da mister Izzo per la gara contro la Sangiovannese, che si giocherà al Palabombonera alle 11 di domenica mattina: Luca Guarducci, Kacper, Cipollini, Serghej, Filippo Giarducci, Galeota, Cardone, Agnelli, Lessi, Poggiaroni, Jesus, Pittaro.