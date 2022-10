Tennis: Carolina Pacini è campionessa toscana Under 10

Grosseto: Continuano i successi giovanili per il Circolo Tennis Grosseto. Dopo le vittorie di Rachele Saleppico (under 11) e Niccolò Chelli (under 14) è arrivato il terzo "scudetto" regionale per il circolo del presidente Alessandro Capitani con il successo di Carolina Pacini a Pistoia. La giovane tennista ha vinto due titoli toscani, laureandosi campionessa under 10 sia nel singolare che nel doppio. Per il Ct Grosseto è il terzo anno consecutivo che vince il campionato toscano under 10, dopo i successi in passato di Anna Nerelli (nel 2022) e Rachele Saleppico (nel 2021).







Come tradizione sui campi del Tc Pistoia si è disputato il Master del 20° Circuito Regionale Super Ten valido per il Campionato Toscano Under 10 che quest'anno, oltre che ai singolari, ha assegnato il titolo anche nei doppi. Il giudice arbitro della manifestazione è stato Letizia Finocchiaro e alla premiazione ha partecipato il Presidente del Comitato Regionale Toscano, Luigi Brunetti. Ai nastri di partenza nei singolari i primi otto delle classifiche maschili e femminili che sono stati divisi, in base alle classifiche finali, in due gironi di quattro giocatori ciascuno. Nel femminile il primo girone ha visto inserite: Livia Baldi, U.S. Affrico, Allegra Fantechi, Polisportiva Firenze Ovest, Carolina Pacini, C.T. Grosseto e Viola Valdambrini, T.C. Sinalunga. Secondo girone: Maddalena Carossa, T.C. Prato, Vittoria Fredduzzi, C.T. Chiusi, Anita Furi, C.T. Abbadia San Salvatore e Aurora Garzella, C.T. Lucca. Le prime due dei gironi si sono qualificate per le semifinali dove Garzella supera 62 60 Valdambrini e Pacini sconfigge 60 63 Fredduzzi. Nella finale Pacini ha la meglio per 61 62 su Garzella e conquista anche lo scudetto toscano di categoria. Nel doppio femminile, quattro coppie alla partenza con le prime due della classifica del girone unico. Prime, Garzella – Pacini, seconde Fredduzzi – Valdambrini che si sono affrontate con vittoria della copppia Garzella e Pacini per 62 62.