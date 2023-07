Dalla regione Temporali, vento e mareggiate: codice giallo in tutta la Toscana 24 luglio 2023

24 luglio 2023 220

220 Stampa

Alessandro Federigi

Firenze: Una perturbazione in transito sulla Toscana porterà nella giornata di domani, martedì 25 luglio, un peggioramento delle condizioni meteo su tutta la regione. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso per questo un avviso di criticità gialla.

Dalla mezzanotte di oggi, lunedì, fino alle 14 di domani, martedì, tutta la Toscana sarà interessata da condizioni che renderanno possibili forti ma isolati temporali, cui potranno associarsi grandinate e colpi di vento. Saranno possibili anche affetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. Si tratta di uno scenario caratterizzato da un elevato grado di incertezza previsionale, che richiede quindi particolare attenzione a causa dell’intensità che potranno assumere i vari fenomeni. Per quanto riguarda il vento, tra le 12 e la mezzanotte di domani, martedì, le aree maggiormente interessate dal codice giallo saranno quelle costiere centrali, i rilievi appenninici e i versanti emiliano-romagnoli. Sempre tra le 12 e la mezzanotte del 25 luglio, previste mareggiate, per il forte vento di libeccio, sulla costa centro-nord e sull’Arcipelago. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo www.regione.toscana.it Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Temporali, vento e mareggiate: codice giallo in tutta la Toscana Temporali, vento e mareggiate: codice giallo in tutta la Toscana 2023-07-24T16:24:00+02:00 236 it Una perturbazione in transito sulla Toscana porterà nella giornata di domani, martedì 25 luglio, un peggioramento delle condizioni meteo su tutta la regione PT1M /media/images/temporale-pioggia.jpg /media/images/thumbs/x600-temporale-pioggia.jpg Maremma News Firenze, Mon, 24 Jul 2023 16:24:00 GMT