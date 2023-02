Taste 2023: Fortezza da Basso tornano protagonisti prodotti Caseificio Il Fiorino

I prodotti de Il Fiorino saranno al piano attico allo stand D/6 da sabato 4 a lunedì 6 febbraio



Firenze: Le eccellenze del Caseificio Il Fiorino protagoniste all’edizione 2023 del Taste, che si terrà da sabato 4 a lunedì 6 febbraio a Firenze, in una location d’eccezione come la Fortezza da Basso. I prodotti caseari de Il Fiorino si troveranno al piano attico allo stand D/6 pronti per essere assaggiati, scoprendo i profumi e i sapori di un’eccellenza della tradizione casearia toscana, tra le più premiate a livello mondiale. La professionalità di Angela Fiorini e Simone Sargentoni vi accompagneranno alla scoperta dei prodotti, pronti a rispondere a tutte le domande e facendo scoprire la storia del Caseificio Il Fiorino che da oltre 65 anni produce qualità e prelibatezza.

“Come ogni anno – spiega Angela Fiorini, titolare del Caseificio Il Fiorino – siamo orgogliosi di partecipare al Taste. Per noi è sempre una grande gioia poter incontrare i nostri affezionati clienti. Questo evento costituisce, per tutti i produttori, un’occasione di confronto e di scoperta con le tantissime persone che ogni anno accorrono a degustare e conoscere i nostri prodotti”.