Tarquinia. “Tra Terra e Mare”, alla scoperta di Regisvilla con Simona Carosi e Carlo Regoli

Giovedì 10 luglio, alle 21,30, al parco Palombini, nel centro storico di Tarquinia, un incontro dedicato allo stato delle ricerche archeologiche sull’antico porto di Vulci

Tarquinia: Per il secondo appuntamento del ciclo di conferenze “Tra Terra e Mare”, la dottoressa Simona Carosi, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, e Carlo Regoli, archeologo della Fondazione Vulci, accompagneranno il pubblico alla scoperta di Regisvilla, l’antico porto della città etrusca di Vulci. L’incontro si terrà giovedì 10 luglio, alle 21:30, nella suggestiva cornice del Parco Palombini, nel centro storico di Tarquinia.

Durante la serata, i due studiosi illustreranno lo stato attuale delle ricerche e presenteranno nuove ipotesi sull’area portuale. Il sito è stato individuato grazie alle fotografie aeree scattate dalla Royal Air Force nel 1943, che mostrano, lungo la costa di Montalto di Castro, nella località Le Murelle, le tracce di un vasto insediamento, esteso per circa 620 x 300 metri e orientato sud-est/nord-ovest, parallelo alla linea di costa. L’area era attraversata da una strada principale, diretta verso Vulci, probabilmente collegata all’Aurelia vetus, e da un tracciato secondario che seguiva il litorale fino alla foce del fiume Fiora; mentre a circa 200 metri dalla riva, è stata identificata una struttura sommersa parallela alla costa, interpretata come parte di un sistema portuale.

Le indagini condotte tra il 1977 e il 1980 dall’Istituto di Topografia Antica dell’Università di Roma La Sapienza portarono alla luce edifici in pietra e numerosi frammenti ceramici, soprattutto di ceramiche attiche e contenitori da trasporto, chiara testimonianza del ruolo svolto da questo sito come scalo commerciale legato a Vulci, attivo in tutto il Mediterraneo nei traffici con il mondo greco e fenicio-punico, come confermano alcune iscrizioni in etrusco e greco. La rassegna “Tra Terra e Mare” è promossa dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, con il sostegno del MIC, e il contributo dell’Assonautica Provinciale Viterbo, della Unicoop Tirreno – Sezione Soci Etruria e della Centrale Ortofrutticola di Tarquinia, in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, la Fondazione Vulci, e le Soprintendenze ABAP di Viterbo, Etruria Meridionale, Ancona e Pesaro Urbino.

Per informazioni, è possibile contattare i numeri 0766 858194 o 339 2011849.