Tania e Luigi maestri dei maestri Blue Moon di Tango in visita ad Artemare Club

Porto Santo Stefano: Domenica pomeriggio graditissima visita ad Artemare Club a Porto Santo Stefano di Tania Grisostomi e Luigi Bisello “maestri dei maestri” della scuola di danze argentine Blue Moon di Grosseto.

Nel riceverli il comandante Daniele Busetto ha mostrato loro la collezione delle foto a muro incorniciate dei suoi maestri di Tango, dove spiccava quella bellissima d'arte di una loro esibizione che ricordava il Tango di Rodolfo Valentino nel film "I quattro cavalieri dell'Apocalisse", molto ammirata dai visitatori dell'associazione, posizionata tra le altre due altrettanto belle con le coppie di maestri Tiziana Pagliuca e Sergio Santi e Giorgia Marchiori e Marcelo Guardiola. Dopo la visione degli ultimi tanti volumi acquisiti dalla Biblioteca del Tango, che presto saranno disponibili in prestito gratuito per i frequentatori dei corsi Blue Moon a Grosseto e Orbetello, non poteva mancare una tappa al Bar Centrale di Pamela Nocenti e Stefano Mascioli per l'ottimo caffè, di recente una tazzina dalla collaboratrice Stella Fronzoni è stata dedicata al Tango Blue Moon, con le squisite paste denominate "tette delle monache" preparate da Marta Collantoni. Si, perché ballare il Tango all’Accademia Blue Moon, sorseggiare il caffè personalizzato e assaporare le delizie del Bar Centrale ti cambiano la vita, parole di Artemare Club!