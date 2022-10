Tabacchi: stop a pagamenti con il Pos per sigarette e valori bollati

Grosseto: Da oggi i tabaccai avranno la possibilità di rifiutare i pagamenti elettronici per sigarette e valori bollati. A darne notizia è la Confcommercio di Grosseto. La disposizione segue un’istruttoria alla quale ha fatto seguito un parere del Mise e dell’Agenzia delle Entrate.

Soddisfazione esprime Confcommercio Grosseto: “Si tratta di un risultato per cui il nostro sindacato si è battuto con forza – dicono dall’associazione di categoria -. Possiamo affermare che anche l’Agenzia ha riconosciuto e fatte proprie le evidenti ragioni dei tabaccai. Ci sono prodotti, come questi, dove il margine di guadagno verrebbe praticamente completamente eroso dal costo delle commissioni bancarie. Ed oltretutto le finalità antielusione della norma del 2012 non servono con i tabacchi e i valori bollati, in quanto tutta la fiscalità è certificata a monte”.

Lo sguardo dell’associazione si allarga poi verso altre tipologie di attività. “Il caso delle tabaccherie, con la questione delle transazioni di beni e servizi ad aggio e a margine fisso – continuano dall’Ascom Confcommercio di Grosseto - è particolarmente emblematica, ma la problematica riguarda tutto il commercio. Pensiamo ad esempio al costo di un caffè al bar oppure al prezzo di un quotidiano in edicola. Confcommercio continua a chiedere l'azzeramento delle commissioni sulle microtransazioni e la riduzione al minimo delle altre transazioni".