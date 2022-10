Attualità Successo per la festa del cioccolato: "Rivitalizziamo il centro storico" 14 ottobre 2022

Redazione Grosseto: È stato un successo Chocomoments, la prima festa del cioccolato artigianale che si è svolta lo scorso fine settimana in piazza Dante a Grosseto. La festa, che è stata organizzata da Confesercenti Grosseto con il patrocinio del Comune, ha visto la presenza tra gli stand di molti cittadini, oltre a tante scuole che hanno approfittato dei laboratori gratuiti sulla storia e la lavorazione del cacao tenuti dai maestri cioccolatieri.

«Sono stati tre giorni importanti, che hanno contribuito a portare in centro molti cittadini che non solo hanno assaggiato e acquistato cioccolato, ma hanno colto l'occasione per una passeggiata tra le vie del centro storico e si sono concesse qualche acquisto nei negozi» afferma il presidente provinciale Confesercenti Giovanni Caso. «Il nostro obiettivo è anche quello di rivitalizzare il centro storico della città, sostenendo quelle attività che sono un vero e proprio presidio contro lo spopolamento di quello che dovrebbe essere il salotto buono della città». La manifestazione ha visto un'ottima collaborazione tra i maestri cioccolatieri e le realtà locali consentendo di creare il primo cioccolatino allo zafferano. Infine Caso ringrazia l'amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio «Comprendendo, pur essendo la prima edizione, che si trattava di un'iniziativa utile alla rivitalizzazione del centro storico e riconoscendo il valore dell'operato della nostra associazione di categoria».

