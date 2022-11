Strade al buio, i cittadini si lamentano

Follonica: Secondo quanto raccontato dagli abitanti molte vie di Follonica sarebbero spesso al buio. E' per tale motivo che un gruppo di cittadini, che ritiene la situazione insostenibile, ha deciso di segnalare la problematica all'Amministrazione comunale.



«Siamo un gruppo di cittadini follonichesi indignati - si legge nella loro nota di protesta - e vorremmo porre al centro dell'attenzione un problema che si verifica spesso nella città, ma quando poi viene effettuata la segnalazione (dato che i nostri amministratori non se ne accorgono da sé, neppure dopo vari giorni) viene risposto che si sta già lavorando per risolvere il problema… Non sarebbe meglio prevenire in anticipo tali eventi, dato che si verificano di frequente? Sembra quasi che vogliano prenderci in giro».

«In un periodo in cui già varie città si stanno cominciando ad addobbare ed illuminare con l'avvicinamento alle feste di Natale, le vie del centro cittadino di Follonica continuano ad essere al buio, oltretutto spesso dissestate e quindi ancora più pericolose, e ciò ci sembra che sia segno di un grande disinteresse verso la vita dei cittadini. Si vorrebbe forse che gli abitanti si forniscano di lampadine tascabili? Il servizio di Illuminazione notturna - concludono i cittadini - non dovrebbe essere garantito da tasse e balzelli vari elargiti al Comune?»