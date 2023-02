Cultura & spettacolo Stagione teatrale di Pitigliano: va in scena "Il mercante di luce" con Ettore Bassi 24 febbraio 2023

Pitigliano: Ultimi posti disponibili per assistere allo spettacolo “Il mercante di luce” dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni, in programma a Pitigliano, sabato 25 febbraio, alle ore 21, al teatro Salvini, nell’ambito della stagione teatrale “Costellazioni”. Sul palco Ettore Bassi, per la regìa di Ivana Ferri, con musiche originali eseguite dal vivo di Massimo Germini. La voce fuori scena è di Patrizia Pozzi, citazioni musicali Roberto Vecchioni, W.A. Mozart, una produzione Tangram Teatro. Ettore Bassi è un Don Chisciotte che non ha mai smesso di combattere una testarda battaglia contro la stupidità e l’omologazione, vuole trasmettere al figlio, quanto ha di più prezioso: la cultura. È la cronaca di due vite che scoprono la forza e la fragilità del loro legame. Il filo che li unisce è la poesia: un appassionato excursus letterario tra Sofocle, Euripide, Archiloco e Saffo. Una riflessione sull’esistenza sull’idea del Bello e del Sublime, sospesa tra ricordi e desideri. Perché non importa quanto si vive, ma con quanta luce dentro. E per l’iniziativa “Metti una sera a teatro”, la sera dello spettacolo nel foyer del teatro Salvini sarà presente il Magazzino Giustacori di Pitigliano. La stagione teatrale è promossa dal Comune con la collaborazione del Centro culturale Fortezza Orsini. Il cartellone degli spettacoli è curato da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini. I biglietti sono acquistabili a teatro il giorno precedente lo spettacolo (ore 17:30-19:30); il giorno dello spettacolo (ore 10:30- 12:30 e 16:00 – 18:00). Info e prenotazioni 350 038 26 85. Il prossimo spettacolo Domenica 12 marzo 2023, ore 18.00, “DELL’AMORE, LE GIOIE E GLI INGANNI” con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, regia Ugo Chiti, produzione Arca Azzurra.

