"Staffetta della vita" un grande messaggio per la città

Grosseto: Si è svolta ieri a partire dalle ore 10.00 “La Staffetta della Vita” presso Parco di Viale Giotto (Grosseto), l’evento nazionale rientrante nel Campionato Nazionale ASI "STAFFETTA IN PIAZZA”, quest’anno alla seconda edizione.

“Un successo enorme di partecipazione di uomini e donne insieme a un Under 14 e un Over 51, questo per lo spirito stesso dell’iniziativa che vede coinvolte persone di tutte le età! A essere percorso, infatti, tramite lo sport, è tutto l'arco della vita!” così ha commentato ai microfoni dei giornalisti Marco Pietrogiacomi, ideatore e organizzatore dell’evento.

La gara si è svolta quest’anno con una novità rispetto alla scorsa edizione: la società dell'Academy Isupersportivi di Milano è stata presente con una squadra di ragazzi speciali tra cui alcuni portatori di disturbo neurobiologico legato all'autismo, e sindrome di Turner.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei partecipanti che si sono distinti nel corso della staffetta: prima classificata "Nissolino" di Roma e a seguire "Fiamma" di Catanzaro. Sono stati l’Assessore al Sociale Sara Minozzi, l’Assessore allo sport e neo Deputato Fabrizio Rossi, il Senatore Manuel Vescovi Responsabile settore ASI PROGETTI SPECIALI che hanno voluto personalmente presiedere alla gara intervenendo come istituzioni.





“Grosseto apprezza da sempre il fatto che gli spazi pubblici vengano animati da eventi legati allo sport che portano grande valore sociale ed è così che la città ha risposto, con entusiasmo - dicono il vicesindaco Rossi e l’assessore Minozzi -: è questa la città che vogliamo, una città viva, alla quale da questo punto di vista stiamo lavorando ormai da anni per lo sport e il sociale, e infatti se ne vedono i frutti”.

Ha aggiunto Manuel Vescovi “In politica per far grande un Paese andrebbero applicati i valori dello sport, merito, passione, perseveranza, competizione. Nulla accade se non è preceduto da un sogno. Oggi avete dimostrato Tenacia, Passione e Gioco di Squadra. Questo mi sento di dire ai ragazzi che ho visto a Grosseto!”