Sport, solidarietà e beneficenza al "Campo Zauli"

Grosseto: Si è svolta al Campo Zauli la corsa di beneficenza con l' Associazione Sindacale Pianeta Carabinieri, in collaborazione con la Podistica Grossetana Maremmana e con il contributo particolare delle Polisportive Giovanili Salesiane del Comitato di Grosseto.

L' evento in questione andava ad appoggiare una causa molto importante, in quanto tutti i fondi che sono stati raccolti, andranno a fine anno a sommarsi con tutte le varie manifestazioni di beneficenza svolta in questo anno dalla Podistica Grossetana Maremmana e delle Polisportive Giovanili Salesiane e i fondi andranno all' Associazione " FARFALLA". Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno partecipato.