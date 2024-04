Sport: Rapolano Terme, dall’Ultrmarathon alla tappa del Giro d’Italia

Alla conferenza stampa sulla settimana internazionale dello sport sono intervenuti Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale, Elena Rosignoli, consigliera regionale, e Alessandro Starnini sindaco di Rapolano Terme



Firenze: Al Media Center ‘Sassoli’ si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della “Settimana dello sport internazionale a Rapolano Terme”, il cui momento clou sarà l’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia. Sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la consigliera regionale Elena Rosignoli, il sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini, l’assessore di Rapolano e coordinatore del comitato di tappa del Giro d’Italia, Roberto Rosadini, e il presidente del Gruppo sportivo “Riccardo Valenti” per le Crete senesi Ultramarathon, Alberto Pulcinelli.



Sarà una ‘Settimana dello Sport internazionale’ quella che animerà Rapolano Terme nel mese di maggio con due eventi che uniranno podismo, ciclismo e promozione del territorio. Ad aprire gli appuntamenti sarà la 2^ edizione della Crete Senesi Ultramarathon, in programma da venerdì 3 a domenica 5 maggio, seguita pochi giorni dopo, giovedì 9 maggio, dall’arrivo a Rapolano Terme della sesta tappa del 107° Giro d’Italia proveniente da Viareggio.

“Podismo, ciclismo e territorio, si tiene tutto insieme – ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale – e si offre un’immagine eloquente della nostra idea di Toscana: di quante bellezze ci sono nei nostri territori. Sono felice di presentare l’Ultramarathon delle Crete Senesi e di lanciare l’arrivo della tappa del Giro d’ Italia per una comunità che fa dello sport uno dei valori principali nel rispetto dell’ambiente e di un’idea di Toscana che sa prendersi cura degli altri e di sé stessa. In questi giorni molti cittadini toscani, italiani e stranieri si renderanno conto di quanto sono belle le crete senesi e quali tesori nascondo questi meravigliosi territori.”

“Vorrei sottolineare, all’interno del programma di Ultramarathon, le attività dedicate ai diversamente abili, con una attività rivolta all’inclusione sociale – ha detto la consigliera regionale Elena Rosignoli – e con un programma che quindi si rivolge a tutti i cittadini. Poi la possibilità di vivere il sogno del ciclismo professionistico con la tappa del Giro d’Italia che arriva a Rapolano Terme. Facendoci scoprire un territorio unico, con le sue bellezze culturali e dove ci sono due degli stabilimenti termali più importanti della provincia di Siena”

“Vivremo alcuni giorni di grande sport con i professionisti del Giro d’Italia e per passeggiare e correre nelle nostre crete con Ultramarathon - ha detto il sindaco di Rapolano Alessandro Starnini – a dimostrazione che i nostri luoghi non sono un mondo a parte, ma sono luoghi che attirano visitatori da tutto il mondo. Le iscrizioni alla maratona vanno molto bene, con numerose presenze internazionali, e vorrei ringraziare il Gruppo sportivo Riccardo Valenti che è l’anima di questa manifestazione. La tappa del Giro d’Italia diventa un momento importante per la nostra città e per l’intera regione, quello che mi ha colpito è l’impatto popolare che hanno queste manifestazioni, siamo pronti ad accogliere tutti i visitatori nel migliore dei modi possibili.”

La Seconda Edizione delle Crete Senesi Ultramarathon, organizzata dal Gruppo sportivo “Riccardo Valenti” di Rapolano Terme, unirà la promozione del territorio alla passione per il podismo o la passeggiata con un programma ricco di iniziative per tutti che ha già raccolto numerose adesioni a livello nazionale e internazionale. La manifestazione prenderà il via sabato 4 maggio con il City Tour Crete Senesi, passeggiata su quattro ruote che partirà dal Parco dell'Acqua alle ore 9 e alle ore 10.30 e accompagnerà i partecipanti a scoprire il territorio rapolanese con visite guidate all’interno del Castello di Modanella e di San Gimignanello. Ancora sabato 4 maggio, alle ore 15, è prevista la Passeggiata Ecologica ludico-ricreativa immersa nelle Crete senesi in compagnia della guida ambientale locale Giulia Raffaelli con un percorso ad anello di 12 km.

“Un’occasione importante che ci ha dato il Comune e il Consiglio regionale – ha detto Alberto Pulcinelli presidente gruppo Sportivo Valenti – di poter valorizzare il nostro territorio attraverso una gara importante che ha già raccolto numerose adesioni, principalmente straniere, e contiamo di arrivare a superare i mille iscritti. Abbiamo anche una passeggiata riservata ai meno fortunati, ai diversamente abili, che sono sempre al centro della nostra attenzione. Saranno tre giorni di festa con una grande accoglienza per tutti i visitatori.”

“Abbiamo iniziato a lavorare alla Utrmarathon circa tre anni fa – ci ha detto l’assessore di Rapolano Roberto Rosadini – e vogliamo far crescere questa corsa in modo esponenziale, presentando il nostro progetto anche all’estero, in città come Valencia. Abbinando questo evento alla tappa del Giro d’Italia riusciamo ad avere un grande ritorno in termini di attenzione e turismo, tutti i nostri agriturismi sono al completo in questo periodo e siamo orgogliosi del successo che stanno riscuotendo le nostre iniziative sportive.”

“La Toscana è ricca di eventi e questi giorni di maggio sono l’occasione per visitare uno dei borghi più belli della nostra regione – ha detto Anna Paris consigliera regionale – e verificare la grande ospitalità che questi territori offrono a chi arriva dall’estero, in occasione di eventi sportivi di grande rilievo come l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia.”

La “Giornata Rosa” del 9 maggio si aprirà la mattina con la presentazione del progetto SiConnectSi (Siena - Rapolano - Sinalunga), composto da due percorsi in bicicletta di circa 50 km che si congiungono a Rapolano Terme partendo da Siena e da Sinalunga, lungo la complanare del tratto di superstrada Siena - Bettolle e i due innesti da Siena a Taverne e da Rigomagno Stazione a Sinalunga. Il progetto SiConnectSi permetterà di pedalare in sicurezza con un dislivello minimo e sarà adatto a ciclisti amatoriali, cicloturisti e famiglie con bambini.

A inaugurare SiConnectSi saranno due gruppi di ciclisti che partiranno da Siena e da Sinalunga e si riuniranno a Rapolano Terme intorno alle ore 12. A loro si uniranno anche i partecipanti al Giro E, che partirà da Siena con un’esperienza unica nel suo genere a livello mondiale utilizzando biciclette da corsa a pedalata assistita (e-road bike).

Gli appassionati delle passeggiate, invece, potranno aspettare l’arrivo del Giro d’Italia partecipando a “Andiamo in Giro”, escursione su un percorso ad anello di circa 11 km con tappe in alcuni luoghi legati al patrimonio storico, culturale e sociale di Rapolano Terme e un bagno rigenerante nelle acque delle Terme Antica Querciolaia.