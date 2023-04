Sport e solidarietà: a Massa Marittima c’è Massa Color

Domenica 30 aprile coloratissima corsa podistica per raccogliere fondi per La Farfalla



Massa Marittima Domenica 30 aprile si colora di solidarietà: alle ore 15 dal Parco di Poggio, partirà la corsa podistica solidale “Massa Color” finalizzata alla raccolta fondi per La Farfalla, l’associazione che offre sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie.





L’evento è promosso dalla pro loco di Massa Marittima con il patrocinio del Comune. “Gli iscritti sono tantissimi – sottolineano gli organizzatori – e questo ci riempie di soddisfazione. Al momento i partecipanti alla corsa podistica sono circa 300 e per chi lo vorrà c’è la possibilità di iscriversi anche direttamente il giorno dell’evento. Ricordiamo che il ritrovo è alle 14 e la partenza sarà alle 15 e 30”.

“Partecipare è importante- aggiunge il vicesindaco e assessore allo sport Maurizio Giovannetti - non solo perché sarà un’occasione per vivere lo sport come esperienza sociale, momento di incontro e di divertimento, ma anche perché l’iniziativa è finalizzata ad una nobile causa, che è quella di sostenere le importanti attività che porta avanti l’associazione La Farfalla per aiutare il malato oncologico in fase avanzata e i suoi familiari. Ringraziamo quindi per questa iniziativa la pro loco e tutti coloro che stanno collaborando alla riuscita dell’evento.”

La corsa sarà un tripudio di colori: il percorso prevede, infatti, diversi “punti colore” dove i podisti saranno cosparsi di polvere colorata, 100% naturale e antimacchia. Alla fine, tutti i partecipanti si ritroveranno di nuovo al Parco di Poggio per il lancio collettivo di colori, accompagnati dalla musica di Ghinazzi dj.

Possono partecipare adulti e bambini e non sono richieste particolari doti atletiche. Si tratta infatti di una corsa non competitiva che si snoda per le vie della città attraverso un circuito pianeggiante lungo circa 3 chilometri adatto a tutti, un percorso che può essere affrontato anche solo passeggiando. Per i più audaci che si vogliono mettere in gioco anche a livello fisico, è previsto un anello aggiuntivo di ulteriori 1000 metri circa, che scende nelle vie del centro storico per poi salire nuovamente nella parte alta della città.

Non ci saranno premiazioni proprio perché la finalità dell’evento è quello di divertirsi e di donare. Al Parco di Poggio sarà aperto, dalle 11 del mattino, anche il punto ristoro della pro loco, oltre alla presenza di punti informativi dell’ “Avis” e de “La Farfalla cure palliative ODV”. Ospite speciale, Gianna Tutta Panna, pronta a deliziarvi con le sue specialità.

All’iniziativa ha aderito inoltre la palestra Dinamica che a partire dalle 11 fino alle 15, sarà presente in Poggio con le sue lezioni. Anche in questo caso il ricavato sarà devoluto alla Farfalla. Questo il programma delle lezioni della palestra Dinamica: ore 11 lezioni individuali; ore 11 e 30 Demo danza; ore 12 ginnastica dolce, ore 12 e 30 step; ore 13 e 15 funzionale; ore 13 e 45 gag e ore 14 e 15 Indoor Cycling.