Splendida chiusura per l’anno sportivo del minibasket

Quella che è andata in scena al Palagolfo di Follonica nel pomeriggio di domenica 26 maggio, è stata una gioiosa festa del minibasket.



Follonica: La società del golfo, l’ASD Follonica Basket, ha infatti ospitato, come ormai da tradizione degli ultimi anni, la Festa Provinciale del Minibasket, a cui hanno partecipato tutte le società della provincia di Grosseto, ovvero Basket Argentario, Basket 2000 Arcidosso, Basket Le Rocce Gavorrano, Costa D’Argento Orbetello e le grossetane Biancorossa e Gea.

La manifestazione ha visto scendere in campo quasi 300 bimbe e bimbi appartenenti alle categorie Aquilotti/Gazzelle, Scoiattoli/Libellule e Pulcini/Paperine, ossia a fasce di età comprese tra i 5 e gli 11 anni. Bimbe e bimbi si sono affrontati in partitelle 3 contro 3 sui 6 campi ricavati sul Parterre e nella Palestra A della struttura follonichese che ha visto riempirsi gli spalti per il folto pubblico che ha seguito entusiasta le gesta sportive di questi piccoli atleti.

La manifestazione è andata avanti per oltre 3 ore di continue partitelle in cui le squadre si sono affrontate a ritmo serrato per il divertimento dei partecipanti e del pubblico fino all’apice finale con la premiazione per tutte le bimbe e i bimbi presenti che hanno ricevuto medaglie, mini palle da basket e diplomini “di laurea” per l’annata sportiva appena conclusa.

Il clima di contagioso entusiasmo, premia degli sforzi fatti da tutte le società sportive per la crescita del movimento che ha come suo primo intento quello di dare ai piccoli un contesto bello, piacevole e sicuro dove crescere con i valori dello sport di squadra all’insegna della palla a spicchi, coltivando la passione per questo bellissimo sport. Viva il minibasket!!!