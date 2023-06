Spiagge più pulite: posizionati 20 nuovi cestini sul lungomare di Marina di Grosseto

Marina di Grosseto: Lungo la passeggiata di Marina di Grosseto, coerentemente a una politica di rinnovo dell’arredo urbano che l’Amministrazione comunale intende conseguire, sono stati messi a dimora 20 nuovi cestini. Un’operazione che si è resa necessaria per migliorare la qualità urbana nel nostro litorale.



I nuovi contenitori, oltre ad essere esteticamente più apprezzabili, consentiranno ai cittadini e ai turisti di fare la raccolta differenziata. Gli stessi, realizzati interamente in plastica riciclata, sono dotati sia di un' apposita copertura in modo da impedire il non corretto conferimento dei rifiuti voluminosi, che di uno speciale posacenere per i mozziconi di sigarette.





"Inutile aggiungere – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli – che auspichiamo che i nuovi cestini possano facilitare un corretto conferimento dei rifiuti e per questo ci affidiamo al senso civico dei nostri concittadini e dei graditi ospiti che frequentano la costa. Troppo spesso vediamo infatti cicche di sigarette gettate nei vasi o bicchieri di plastica interrati nella sabbia. Speriamo che la fitta presenza dei cestini possa stimolare e incentivare i corretti comportamenti che dovrebbero essere alla base di un vivere civile. Il recente conferimento della Bandiera blu testimonia l’impegno costante dell’Amministrazione nel mantenere pulito il nostro litorale, migliorando ed incentivando i servizi al cittadino”.