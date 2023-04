Spettacolare Regata Nazionale classe 4000 a Porto Ercole

Monte Argentario: Ancora un’ importante regata nazionale nel weekend con il Circolo Nautico e della Vela Argentario, dopo l’intenso inverno dello yacht club di Cala Galera che ha visto tantissimi barche regatare nelle acque argentarine del Campionato Invernale e le competizione Foil alla Giannella e così i trascorsi primi giorni di aprile hanno visto la prima tappa della Regata Nazionale Classe 4000 organizzata dal CNVA in collaborazione con l’Associazione Diportisti Porto Ercole e con main sponsor dell’evento l’ A Point Porto Ercole Resort diretto da Alfonso Mastropietro.



Regata che ha avuto come base la spiaggetta di Porto Ercole, con grande soddisfazione da parte del vicepresidente del CNVA Maurizio Belloni per il bellissimo spettacolo che hanno dato le barche e loro equipaggi nel centro del paese con tanti residenti e turisti ad ammirarli e sabato alle ore 11 dopo il briefing tecnico da parte del Comitato di Regata presieduto da Marcello Montis, coadiuvato da Fabio Andreuccetti e Carlo Gargaglia e con il Presidente della Classe 4000 Andrea Cavaglieri, la barche hanno svolto le varie prove nel mare del golfo della Feniglia, regalando immagini emozionanti e colorate da bellissimi gennaker. La sera tutti i partecipanti ospiti nella Club House del CNVA hanno gustato un’ottima cena preparata magistralmente dallo chef del Circolo Fabio Visioni. La domenica mattina la cappa di umidità sul Promontorio e l’assenza di vento non hanno consentito ulteriori regate e così si è proceduto alla premiazione dei vincitori della prima Regata Nazionale Classe 4000, il podio più alto ha visto l’equipaggio inglese composto da Stewart Patience e Lenny De Silva, seguito dal quello argentarino del CNVA con Arancia Malaspina e Jacopo Bonazzi e terzo classificato Ludovico Fecia di Cossato e Mattia Zambetti.

Il 4000 è una deriva planante monotipo riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela ricorda Artemare Club, progettata da Phil Morrison è lunga 4 metri e 64 centimetri, lo scafo nudo in vetroresina pesa 80 chilogrammi con specchio di poppa aperto e auto vuotante, albero di 7,10 metri con fiocco e randa steccati che insieme misurano 14,70 metri quadrati e con il gennaker arriva a 31,8 metri quadrati, la classe è attiva soprattutto nei laghi del nord e dell’Italia centrale.

Il prossimo evento velico organizzato dal CNVA da non perdere assolutamente è la J 70 CUP in programma a Porto Ercole nel weekend dal 14 al 16 aprile.