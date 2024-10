Sorano, ritrovato l'uomo scomparso nella zona boscata alla periferia sud ovest del paese

AGGIORNAMENTO NEWS ore 13:12 - E' stato rintracciato, pochi minuti fa da un volontario della protezione civile, l’uomo scomparso a Sorano. Al momento i soccorritori sono in attesa del personale 118, per il trasferimento della persona in ospedale per gli accertamenti del caso a causa delle provate condizioni fisiche in cui versa, dovute, probabilmente, alla sua permanenza all’esterno durante tutta la notte.





Sorano: In corso le ricerche iniziate nel tardo pomeriggio di ieri di un uomo che, allontanatosi da casa, non ha dato più notizie di se. Le squadre del distaccamento di Orbetello, l’unità di comando locale (UCL) della sede centrale ed il funzionario tecnico di servizio stanno effettuando le ricerche localizzate nella zona boscata alla periferia sud ovest del paese di Sorano. Per le ricerche è stato attivato oltre al sistema TAS (topografia applicata al soccorso), il sistema “Dedalo” che, agendo via terra, permette di individuare un cellulare anche in assenza della normale copertura telefonica, creando una rete GSM di soccorso e instaurando col dispositivo un collegamento vocale e di messaggistica