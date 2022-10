“Sogno di mare” torna la nave da crociera super lusso a Porto Ercole

Porto Ercole: Tutte e tutti sognano ogni tanto di fare una crociera su una nave super lusso e a Porto Ercole eccola allora la Sea Dream arrivata di mattina presto in un assolato venerdì di ottobre ed è per tutto il giorno in bella in mostra alla fonda per far ammirare ai suoi passeggeri le bellezze di questa costa del promontorio argentarino, con le stupende fortezze del periodo dei “Presidios”.



PortArgentario con il suo staff accoglie nella banchina terra con la solita professionalità e cortesia i passeggeri che non arrivano a 100 unità si perché, racconta Artemare Club, che ha documentato il suo arrivo per l’archivio storico del Cruising all’Argentario custodito presso la sede a Porto Santo Stefano a disposizione dei media, soci e simpatizzanti, la nave ha per ogni crocierista una persona dell’equipaggio il massimo del servizio che si può desiderare a bordo per un periodo di grande piacere e evasione.

Nelle prossime settimane del mese di ottobre sono previsti ancora gli arrivi dell’Emerald Azzurra venerdì 21, di nuovo della Seadream domenica 23 e della Seadream 2 lunedì 31. “Bon voyage” si dice da sempre nell’ambiente crocieristico alla partenza dal porto della nave ed è l’augurio di Artemare Club alla Sea Dream!