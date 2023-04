Softball, Serie B: esordio per il Villa Croci Bsc a Roma

Le due gare di domenica si sono concluse con due vittorie per la squadra di casa



Grosseto: È cominciata la stagione in Serie B per il Villa Croci Bsc Grosseto di softball. L’esordio ha visto le ragazze biancorosse sfidare in trasferta il Cali Roma, cedendo il passo per 4-1 e 14-9 giocando però due buone gare. “Sapevamo che non sarebbe stato semplice – commentano Elga Vannelli, manager del Villa Croci Bsc Grosseto di softball, e il coach Paolo Verrecchia -, soprattutto perché era la prima giornata del campionato, contro un’ottima squadra e in un campo complicato. Abbiamo però visto le nostre ragazze superare l’emozione dell’esordio e reagire con coraggio e spensieratezza in gara due, disputando una sfida più brillante e reattiva. Siamo sicuri che con il tempo, in ragione della giovanissima età del roster, impareremo a gestire al meglio anche l’aspetto emotivo, sfruttando così a pieno tutte le nostre potenzialità”.

Le due gare hanno evidenziato le buone prestazioni di Verrecchia e Franceschelli in pedana. In gara due, inoltre, Pierella ha siglato due triple e Conti tre valide su tre turni.

Il prossimo appuntamento per le biancorosse sarà quello di domenica 23 aprile, allo stadio Simone Scarpelli, contro il Valmarecchia. Mentre le under 18 e le under 13 del Villa Croci Bsc Grosseto se la vedranno in trasferta contro la Fiorentina.