Sport Softball: le under 18 del Big Mat Bsc vincono al debutto 5 aprile 2024

Redazione

Le ragazze, guidate dal manager Verrecchia, si sono imposte per 11-7 allo Scarpelli contro le Nuove pantere di Lucca. Partenza super per Franceschelli che ha lanciato per sette inning e siglato un fuoricampo interno Grosseto: Se esistesse un manuale per il “debutto perfetto”, la prima di campionato delle under 18 del Big Mat Bsc Grosseto di softball sarebbe citata sicuramente tra gli esempi. Le biancorosse, infatti, guidate dal manager Paolo Verrecchia, si sono imposte per 11-7 contro le Nuove pantere di Lucca, salutando nel migliore dei modi l’avvio della nuova stagione. “Una vittoria – commenta il manager Paolo Verrecchia – che fa ben sperare. Sono davvero soddisfatto della prestazione della squadra, considerando soprattutto le incognite che poteva nascondere il primo match di campionato e le grandi capacità delle avversarie”. La gara, disputata allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto, è stata impreziosita dall’ottima prestazione di Giorgia Franceschelli, che ha lanciato per tutta la partita (ben sette inning) e siglato pure un fuoricampo interno da tre punti. Bene anche Giorgia Marianello, impeccabile dietro il piatto di casa base, e Margherita Secciani e Liz Childers in battuta. “La squadra – prosegue Verrecchia – ha eseguito positivamente sia la fase offensiva che difensiva, mantenendo sempre alta la concentrazione. E da qui dobbiamo ripartire e continuare a lavorare, consapevoli che solo attraverso il sacrificio e l’allenamento potremo toglierci tante soddisfazioni”. Seguici



