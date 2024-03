Sindaco Gr, Si possono cercare mostri per tutti usi, ma quando spunta sole, poi, si resta delusi

Grosseto: "Oggi si è riunito il tavolo politico delle forze di maggioranza che governano la città. Tutte le componenti, siano esse partitiche o civiche, hanno espresso piena soddisfazione per il raggiungimento di un importante obiettivo quale la compilazione delle liste per le Provinciali avvenuta rispettando tempi, metodi di coalizione ed equilibri.







Comprendiamo che certa opposizione si diverta a far fioccare parole vuote al solo scopo di attaccare il nemico politico, ma la realtà è ben diversa dalle chiacchiere e dai gossip. I numeri sono evidenti: parlano di una maggioranza molto ampia, che ha saputo cambiare il volto della città e che sta lavorando nel pieno interesse dei cittadini dopo anni di abbandono e incuria della cosa pubblica.

Sotto l'Amministrazione a guida Vivarelli Colonna, Fratelli d'Italia sta dimostrando grande capacità come forza di governo nel saper mediare e al tempo stesso dare una rotta al nutrito gruppo politico. La Lega risulta ogni giorno determinante in azioni quali l'approfondimento dei dossier sulla sanità pubblica e sul rilancio turistico in chiave attrattiva. Forza Italia è sempre più perno della coalizione di centrodestra: ne è testimone l'accresciuto interesse riscosso in città, nelle frazioni e negli altri centri del Grossetano. Nuovo Millennio, tramite i suoi assessori di riferimento, dà prova di grande determinazione nel realizzare il Pnrr e dunque nel gestire e sviluppare il disegno infrastrutturale urbano. La civica Vivarelli Colonna sindaco si è più volte distinta per tenacia e robustezza, andando anche a concretizzare, tramite atti mirati, quel che in alcuni casi era stato avviato dalla civica Maremma Migliore nel primo mandato Vivarelli Colonna nel 2016, basti pensare ai progetti realizzati per la sicurezza fino all'Esercito in città. E gli amici di Nuovo orizzonte civico stanno dimostrando le loro idee pragmatiche, ma senza mai rinunciare a tenere alta la loro lealtà alla coalizione stessa e al sindaco cui sono legati da sentimenti di reciproco rispetto e considerazione.

Riguardo i numeri del tanto discusso gruppo misto di maggioranza facciamo presente che la coalizione può vantare una rinnovata forza aritmetica in sede di Consiglio, una robustezza che va ad aggiungersi alla più che dichiarata lealtà dei consiglieri della lista civica del sindaco. Ogni altra lettura mira solamente a portare discredito e diffondere un senso di instabilità. D'altra parte non è la prima volta che l'opposizione, povera di contenuti, prima inventa e poi cavalca temi del tutto campati in aria e privi di ogni reale fondamento. È successo in passato, succede oggi, succederà in futuro. Ma come dice quell'antica filastrocca: “si possono cercare mostri per tutti gli usi, ma quando spunta il sole, poi, si resta delusi”", conclude Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto