Sicurezza stradale: nuova viabilità nell’intersezione tra le vie Aquileia e Oberdan

Grosseto: È stata emessa un’ordinanza dirigenziale per introdurre una nuova viabilità sperimentale nell’intersezione tra le vie Aquileia e Oberdan. Un atto finalizzato a migliorare la sicurezza stradale e ottimizzare la gestione del traffico in uno dei punti critici della rete urbana.

La nuova regolamentazione prevede l’obbligo di svolta e di dare precedenza per i veicoli che transitano in via Aquileia con direzione via Oberdan; l’ingresso nell’incrocio sarà indotto da isole di canalizzazione. Questa soluzione mira a garantire una maggiore fluidità del traffico e a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti della strada.

“Si tratta di un intervento pensato per rispondere alle esigenze dei cittadini e per rendere più sicuro un punto critico della rete viaria, spesso risultato teatro di incidenti - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità Riccardo Megale -. Il monitoraggio dei risultati sarà fondamentale per valutare l’efficacia di questa soluzione e, se necessario, apporteremo altri miglioramenti”.