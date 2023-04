Sicurezza alimentare: un seminario promosso da Cna Agroalimentare

Martedì 18 aprile, alle 15.30, incontro con esperti per parlare di sicurezza e norme, con una particolare attenzione al rischio chimico e microbiologico legato a pesce, uova e farine.



Grosseto: Un incontro di approfondimento sull’approccio integrato per la sicurezza alimentare: è in programma per martedì 18 aprile, alle 15.30, nella sala conferenze di Cna Grosseto, in Birmania 96. Grazie alla presenza di esperti, durante l’incontro gratuito, sarà possibile approfondire il tema dei rischi alimentari, delle corrette modalità di trattamento degli alimenti, dei controlli sanitari e delle procedure da seguire per evitare sanzioni da parte dell’autorità competente.

“Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla nostra unione agroalimentare – spiega Debora Pizzetti, coordinatrice dell’unione per Cna Grosseto – che può interessare produttori del settore agroalimentare, ristoratori e gestori di bar, perché la conoscenza delle tecniche giuste di somministrazione e conservazione dei prodotti e della normativa di riferimento è fondamentale nell’ottica di tutela della sicurezza e della salute del cliente e del consumatore”.

Partendo da un focus su pesce, uova e farine, i partecipanti potranno approfondire, tramite un approccio integrato alla sicurezza alimentare, i rischi chimici e microbiologici, in particolare quelli legati alla presenza di listeria monocytogenes, salmonella, istamina micotossine.

Dopo la registrazione dei partecipanti, quindi, sono previsti i saluti di Debora Pizzetti, di Massimo Bucci, presidente dei Ristoratori di Cna Grosseto, e Andrea Montomoli, presidente dei Dolciari e panificatori di Cna Grosseto. A seguire, è in programma l’intervento di Vanessa Bettini, biologa ed esperta di normativa sanitaria e sicurezza degli alimenti, e di Massimo Mannucci, direttore della Uop Tecnici di prevenzione in ambito sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, dell’Azienda Usl Toscana sud est, sede operativa di Grosseto. Alla fine dell’evento seguirà un aperitivo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a: d.pizzetti@cna-gr.it