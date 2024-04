Si scaldano i motori per il Rally. Nel prossimo fine settimana arriva il “Trofeo Maremma”

Follonica: Il prossimo fine settimana -sabato e domenica- Follonica ospiterà la 48° edizione del Trofeo Maremma , con l'organizzazione della scuderia Maremma Corse 2.0, seconda prova della Coppa Rally di zona 7.



Sotto l'aspetto tecnico-organizzativo, sono in programma 9 prove speciali ( tre prove da ripetersi tre volte) per un totale competitivo di km.64,980 sui 263,800 dell'intero percorso.

Sono pro speciali, strutturate in un'unica giornata di gara, che ovviamente specchieranno la tradizione del rally follonichese, andando a proseguire la sua grande storia e certamente anche a soddisfare gli equipaggi più esigenti.

«Proprio per avere un solo giorno di gara, consenti a chi arriverà sul territorio di apprezzarlo, di viverlo, e in questo l'organizzazione conferma la particolarità il forte sostegno delle amministrazioni a partire dalla Provincia di Grosseto, proprietaria di molte strade dove si snoda la gara , oltre ai Comuni di Follonica il cuore pulsante della competizione, Gavorrano, Massa Marittima, e Scarlino che appoggiano l'evento inteso oltre che momento di sport anche come ideale veicolo di promozione turistica favorendo l'incoming proprio grazie al costante afflusso legato alla competizione, dai partecipanti, ai team, addetti ai lavori e appassionati» rimarcano i promotori.

Si calcola che mediamente soggiornano sui luoghi tre-quattro giorni, con evidente ricaduta economica positiva per il comparto ricettivo.

Follonica, peraltro “Città dello sport 2023” è sede storica della gara anche quest'anno , ospiterà partenza e arrivo ( sul lungomare Italia), oltre al riordinamento notturno in piazza Amorotti in centro e anche il quartier generale alla “ Fonderia Uno Ex Ilva”.Il coinvolgimento di Follonica è sempre stato forte in quanto si festeggia il centenario della nascita del Comune.

Oltre alla validità della Coppa di settima zona, il Trofeo Maremma avrà di nuovo al via la gara nazionale riservata alla vetture storiche , alla sua nona edizione , e diverse saranno altre validità riservate agli equipaggi, a partire dal Trofeo Rally Toscano.