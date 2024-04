Serie D: Us Grosseto porta via l'intera posta vincendo 1-0 San Donato Tavarnelle

Grosseto: L'Us Grosseto porta via l'intera posta contro il San Donato Tavarnelle. A rete al 55' Marzierli, che sigla la rete dell'1-0 per i torelli bianco-rossi. Vicono anche Pianese e FolloGav e tutto in vetta rimane immutato.





Questa la cronaca della gara:

18’ Si distende Macchi ad ampie falcate. Si fa vedere Sacchini, venendo servito centralmente. Largo a sinistra Marzierli si stacca e propone il cross. Chiti allontana solo per un attimo. Riccobono si infila, ma non riesce a colpire verso la porta, cadendo a terra nel contatto con un avversario.

27’ Aprili mette il turbo sulla destra, semina Belli e calibra il suggerimento. Traversone sballato che si perde oltre la traversa, non impensierendo il portiere Manzari.

32’ Rinaldini ingaggia un duello con Marianelli e scorge il pertugio per tagliare l’imbucata. Il pallone assume un giro molto insidioso. Il portiere Manzari è costretto con un colpo di reni a rifugiarsi in calcio d’angolo.

34’ Rinaldini trasmette ad Aprili, che riesce a far proseguire per Riccobono. Il trequartista biancorosso calcia da posizione defilata. Sberla che sorvola la traversa.

44’ Punizione di Bellini. La retroguardia del Grosseto libera. Irrompe però Belli che si coordina dal limite. Ne esce fuori un destro di controbalzo pericolosissimo che sfiora il legno superiore. Prima vera occasione della partita.

45’ Ancora i padroni di casa. Percussione sulla sinistra di Belli, che converge e sferra il colpo di biliardo. A lato non di molto alla destra di Raffaelli. Fiammata in sessanta secondi dei padroni di casa.

45’ Concesso 1 minuto di recupero.

46’ Fine primo tempo.





1’st Il Grosseto riparte con una sostituzione. Sul terreno di gioco arriva Romairone. Finisce la gara di Grasso.

2’st Occasione Grosseto. Corner tagliato di Riccobono. Saio non impatta per un soffio. Il pallone schizza verso Marzierli, che prova a correggere con un lob di testa. Blocca Manzari con sicurezza.

10’st Grosseto in vantaggio. Iniziativa di Macchi sulla sinistra. Il laterale classe 2004 scodella al centro. Difettosa la trappola del fuorigioco del San Donato Tavarnelle. Marzierli, solo nell’area piccola, controlla e calcia. Chiti si immola. Il pallone rimane lì e Marzierli con la zampata mancina spedisce la sfera in fondo al sacco. Sedicesimo centro in campionato per Edoardo Marzierli.

16’st Neri esegue un passaggio filtrante per Marianelli, che sterza e calcia a girare. Soluzione sballata.

18’st Nel San Donato Tavarnelle Bocci rileva Oitana.

25’st Bellini la butta lunga a cercare lo scatto di Bocci. Uscita avventurosa, ma efficace, di Raffaelli, che interrompe la corsa di Bocci con un intervento in tuffo di testa.

25’st Sostituzione per il San Donato Tavarnelle. In campo Barazzetta. Fuori Neri.

26’st Nel San Donato Tavarnelle è il turno di Papalini, che entra in luogo di Calamai.

28’st Fiondata dalla bandierina di Riccobono. Cretella precipita a terra dopo il contatto con Videtta. L’arbitro Eremitaggio di Ancona fa chiaro cenno che si può proseguire.

31’st Altro avvicendamento nel San Donato Tavarnelle. Petronelli dà fiato a Forconi.

38’st Dardo con il mancino sferrato da Riccobono su calcio di punizione laterale. Marzierli sul secondo palo manca l’impatto vincente con il pallone.

43’st Il Grosseto sostituisce Rinaldini con Bensaja.

44’st Per i biancorossi spazio anche a Prati, che entra al posto di Macchi.

45’st Concessi 4 minuti di recupero.

49’st Fine partita.

𝐒𝐚𝐧 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐓𝐚𝐯𝐚𝐫𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞-𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨 𝟎-𝟏

San Donato Tavarnelle: Manzari, Nobile, Belli, Videtta, Calamai (26’st Papalini), Chiti, Forconi (31’st Petronelli), Marianelli, Oitana (19’st Bocci), Bellini, Neri (25’st Barazzetta). Allenatore: Brachi. A disposizione: Campinoti, Gistri, Mazzolli, Segh, Gianneschi.

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Sacchini, Sabelli, Marzierli, Rinaldini (43’st Bensaja), Riccobono, Aprili, Macchi (44’st Prati), Saio, Grasso (1’st Romairone). Allenatore: Malotti. A disposizione: Sclano, Davì, Russo, Fregoli, Porcu, Nocciolini.

Marcatore: 10’st Marzierli

Arbitro: Enrico Eremitaggio (Ancona) - Assistenti: Samuele Bertaina (Alba-Bra), Luca Marucci (Rossano)

Ammoniti: Oitana, Marianelli, Videtta, Romairone

Note: Angoli: 1-7 - Recupero: 1’pt; 4’st

Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri