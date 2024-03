Serie D: la gara Grosseto-Mobilieri Ponsacco spostata giovedì alle ore 18

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 comunica che la gara Grosseto-Mobilieri Ponsacco di 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟖 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 verrà disputata alle 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖.𝟎𝟎, anziché alle ore 14.30. Il fischio di inizio della partita, valida per la 29^ giornata di campionato di Serie D Girone E, è stato posticipato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società.

I biglietti per assistere alla gara dello Stadio Carlo Zecchini sono già disponibili in prevendita attraverso il Circuito Ciaotickets, al Centro Sportivo di Roselle e nei rivenditori autorizzati Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi e Edicola Il Semaforo. I tesserati U.S. Grosseto per usufruire della promozione dell’ingresso gratuito in Curva Nord dovranno necessariamente ritirare il tagliando omaggio al Centro Sportivo di Roselle.

Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri