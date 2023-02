Sport Serie D: i convocati da mister Liguori per Trestina-Grosseto Vedi le dichiarazioni 4 febbraio 2023

Redazione Grosseto: Giornata di campionato per i torelli di mister Liguori domani in Umbria a Trestina. Questi i convocati dal mister grossetano.

PORTIERI Cirillo Elia Nannetti Tommaso DIFENSORI Bruno Luca Ciolli Andrea Crivellaro Stefano Ferrante Davide Messini Tommaso Moscatelli Riccardo Veronesi Iacopo CENTROCAMPISTI Battistoni Jacopo Carannante Gabriele Caprioli Bruno Sousa Cretella Riccardo Diambo Amodou Pasciuti Lorenzo ATTACCANTI Cesaroni Nicolò Giustarini Emanuele Gomes De Pina Alberto Rotondo Nicolò Scaffidi Federico

