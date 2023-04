Serie D. Grosseto lascia tre punti al Tau Altopascio

Grosseto: Amara sconfitta contro una diretta concorrente verso la salvezza per i torelli maremmani, quella rimediata oggi pomeriggio nel neutro di Poggibonsi contro il Tau Altopascio. Una sconfitta, che dopo il successo esterno di domenica scorsa contro il Civita Castellana che aveva fatto ben sperare, oggi non ci voleva. Adesso gli uomini di “patron” Giovanni Lamioni vengono risucchiati in zona play-out. Questo il tabellino della gara.



GROSSETO-TAU ALTOPASCIO 0-1

GROSSETO: Nannetti, Crivellaro, Bruno (71’ Generali), Cretella, Colli, Bruni, Diambo (66’ Battistoni), Pasciuti (75’ Cesaroni), Gomes, Giustarini, Moscatelli. A dispos.: Cirillo, Ferrante, Caprioli, Veronesi, Messini, Scaffidi. Allenatore: Cretaz.

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Borgia, Mancini, Antoni, Villanova (86’ Becucci), Vannucci, Carcani (76’ Pratesi), Alessio (62′Capparella), Meucci, Cartano, Pietrelli (86’ Cesaretti). A disp.: Filippis, Anzilotti, Innocenti, Quilici, Zini. Allenatore: Favarin.

ARBITRO: Drigo di Portogruaro – Assistenti: Gibin di Chioggia e Giangregorio di Padova.

MARCATORI: 68’ Mancini (TAU).

