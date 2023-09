Serie D. Buona la prima per i torelli. 4-0 al Sansepolcro

Grosseto: Parte con il piede giusto l'avventura dell'Us Grosseto in questo campionato di serie D. Vittoria netta per 4-0 contro un Sansepolcro che è venuto allo "Zecchini", ma ha trovato la strada sbarrata dallo strapotere dei ragazzi di mister Bonuccelli. Doppietta di Marzielli e reti di Saio e Riccobono, stendono nel secondo tempo gli aretini.





Questa la cronaca della gara

12’ Prima conclusione verso la porta. Rinaldini si fa spostare il pallone da Civilleri sulla trequarti campo. Raccoglie Saio che sferra la gran botta dai trenta metri, senza però inquadrare lo specchio difeso da Patata.

15’ Super intervento di Raffelli, che con un balzo felino toglie dall’angolino alla sua sinistra la torsione aerea di Ferri Marini, innescato da un invito di Longo.

19’ Schema su calcio d’angolo del Grosseto. Riccobono pesca basso il movimento a mezzaluna di Marzierli, che svirgola al momento dell’impatto con il pallone. La sfera attraversa pericolosamente l’area, senza che Schiaroli riesca a spingerla dentro.

20’ Combinazione rapida tra Riccobono e Rinaldini. Rinaldini passa su Civilleri ed arma il destro dal limite. Il pallone schizza sopra la traversa.

29’ Occasione Vivi Altotevere Sansepolcro. Gli ospiti sfruttano una voragine di campo sulla destra. Aprili perde palla. Mariotti affonda e si presenta al cospetto di Raffaelli. Il portiere biancorosso resta in piedi fino all’ultimo istante e neutralizza il diagonale dell’attaccante.

32’ Grosseto in vantaggio. Magia di Riccobono, che fa correre sulla sinistra Arcuri con un servizio in profondità. Arcuri propone un suggerimento basso sul primo palo. Marzierli anticipa il portiere Patata e deposita in fondo al sacco con una zampata sottomisura.

38’ Dialogo tra Riccobono e Marzierli. Sponda del centravanti biancorosso che chiude il triangolo con Riccobono. Il trequartista del Grosseto apre il fuoco dai venti metri. Il pallone termina sopra la traversa.

39’ Buon lavoro di Aprili sulla destra. L’esterno alimenta l’azione coinvolgendo Morelli, che scodella in area. Marzierli decolla senza poter saltare liberamente. Traiettoria fiacca.

41’ Rinaldini sguscia via in mezzo a due, sterza e tenta il colpo di biliardo. A lato non di molto alla sinistra di Patata.

45’ Fine primo tempo.

3’st Break di Della Spoletina che pennella per il taglio di Ferri Marini. Schiaroli viene scavalcato. L’attaccante biturgense si coordina per la volèe. Il tiro difetta però di precisione e passa lontano dai pali di Raffaelli.

5’st Il Grosseto vola sul 2-0. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Giustarini, imprendibile sulla sinistra, sforna un assist al bacio per l’incornata ravvicinata di Saio. Stacco perentorio del difensore classe 2003 e raddoppio del Grifone.

6’st Strappo centrale di Giustarini ed appoggio sulla sinistra per l’accorrente Arcuri. L’esterno classe 2004 si aggiusta la battuta con il mancino. Staffilata potente che coglie l’esterno della rete.

14’st Pallone profondo e filtrante di Sabelli per Giustarini. L’attaccante biancorosso si allarga e tenta di superare il portiere Patata con un lob morbido. Soluzione che non trova fortuna.

22’st Corner di Giustarini. Cretella sovrasta tutti, ma non imprime angolazione al suo stacco di testa.

31’st Tris del Grosseto. Riccobono, in posizione centrale, si gira e scorge un pertugio dalla lunga distanza. Sinistro chirurgico che si insacca, beffando il portiere Patata.

34’st Il Grosseto segna anche la quarta rete. Sberla potentissima da fuori area di Marzierli, che riceve da Riccobono, prende la mira e calcia in diagonale, battendo ancora l'estremo difensore Patata. Doppietta personale per il centravanti biancorosso.

45’st Concessi 4 minuti di recupero.

Us Grosseto-V. Altotevere Sansepolcro 4-0

Grosseto: Raffaelli, Morelli (15’st Bruni), Cretella (35’st Giuliani), Schiaroli, Sabelli, Marzierli, Rinaldini (1’st Giustarini), Riccobono, Aprili (23’st Macchi), Saio, Arcuri (35’st Gianassi). Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Fecit, Carannante, Moscatelli, Fregoli.

Vivi Altotevere Sansepolcro: Patata, Mariucci, Bologna (23’st Brizzi), D’Angelo, Della Spoletina, Gorini, Pauselli, Civilleri (28’st Locchi), Longo (23’st Essoussi), Ferri Marini (40’st Simeone), Mariotti (23’st Buzzi). Allenatore: Bricca. A disposizione: Guerri, Del Sena, Pedrelli, Piermarini.

Marcatori: 32’ e 34’st Marzierli, 5’st Saio, 31’st Riccobono

Arbitro: Matteo Cavacini (Lanciano) - Assistenti: Andrea Pelotti (Bologna), Nicolò Selleri (Bologna)

Note: Ammoniti: Cretella (G), Pauselli (VS), Brizzi (VS) - Angoli: 5-3 - Recupero: 0’pt; 4’st