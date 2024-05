Serie D, Aquila Montevarchi stende il Grosseto 3-1 nell'ultima di campionato

Grosseto: L'Us Grosseto va in vantaggio al 28' del primo tempo con Aprili. I ragazzi di Malotti tengono bene sino a buona parte della ripresa, ma al 22 del secondo tempo vengono raggiuti dal Montevarchi che va in rete con Boncompagni. Subito dopo gli aretini vanno in vantaggio su rigore con Rufini e in pieno recupero Keqi porta a tre le reti dell'Aquila, fissando il risultato finale sul 3-1





Questa, in breve, la cronaca della gara

3’ Strappo di Rufini, che si appoggia poi su Bontempi. Il calciatore rossoblù si accentra e sprigiona il destro. Bordata completamente sballata.

6’ Invito di Lischi dalla destra. Priore prova a girare in acrobazia. Pallone che termina abbondantemente a lato, andando a sfiorare la bandierina del calcio d’angolo.

8’ Romairone guida la transizione offensiva del Grosseto, smistando su Rinaldini, che pennella il suggerimento. Si avvita di testa Riccobono. Notevole riflesso del portiere Bianchi nel pizzicare il pallone oltre la traversa con la punta delle dita.

9’ Bensaja propone il cross. Lischi con una chiusura tempestiva salva su Rinaldini, pronto all’impatto con la sfera sul palo lontano.

14’ Gioco a due tra Romairone e Rinaldini, che fraseggiano di prima in bello stile. Rinaldini prova a piazzare il pallone con un fendente dal vertice sinistro dell’area di rigore. Traiettoria larga.

15’ Messini dialoga con Priore, che viene incontro e si appoggia su Rufini. Staffilata di Rufini. Inghiotte la sfera Raffaelli.

16’ Aquila Montevarchi ad un passo dal vantaggio. Rufini si accende sulla destra e pesca tutto solo Bontempi, che si trova a tu per tu con Raffaelli e tenta lo scavetto. Il portiere del Grosseto rimane in piedi e si oppone. Sul tap-in successivo a botta sicura dei padroni di casa è poi Sacchini a salvare sulla linea. L’Aquila Montevarchi protesta però con l’arbitro Teghille di Collegno per un goal fantasma non accordato. Secondo il direttore di gara il pallone non ha varcato la riga bianca di porta.

26’ Aggancio sontuoso di Lischi che parte in percussione ed arma il destro. Pallone che rotola fuori dal campo per destinazione, con Raffaelli comunque in controllo.

27’ Rinaldini serve a rimorchio Sabelli, che tenta il bolide dai venticinque metri. Si allunga il portiere Bianchi e mette in corner.

28’ Grifone in rete con Lorenzo Aprili. Il Grosseto sblocca la gara su situazione di calcio d’angolo. Riccobono disegna dalla bandierina. Sbuca Saio in mezzo al traffico. Il pallone viene prolungato dall’incornata di Cretella, sbattendo contro la traversa. Seguono l’azione Aprili e Romairone ed è il classe 2004 trovare la deviazione vincente, mettendo alle spalle di Bianchi.

34’ Spiovente di Aprili dalla destra. Si avventa Sabelli che fa ponte di testa. Rinaldini viene anticipato miracolosamente dal portiere Bianchi.

42’ Coner tagliato di Rinaldini. Romairone si avvita. Si oppone il portiere Bianchi. Borgarello poi spazza via. Sugli sviluppi dell’azione Rinaldini sprigiona il destro, senza però inquadrare lo specchio.

43’ Bensaja apparecchia per Rinaldini, che vince il duello fisico con Francalanci e si costruisce lo spazio per il tiro. Conclusione strozzata.

45’ Problemi per Lischi, costretto a lasciare il campo. Al posto del capitano dell’Aquila Montevarchi fa il suo ingresso Artini.

45’ Concessi 5 minuti di recupero.

50’ Fine primo tempo.

1’st Si riparte con un doppio avvicendamento per l’Aquila Montevarchi. Muscas rileva Borgarello, mentre Pardera subentra a Conti.

2’st Subito pericolosa l’Aquila Montevarchi. Sprint di Muscas, che imbuca per Bontempi. L’attaccante si inserisce ed impatta di controbalzo, ciabattando però la battuta di prima intenzione.

7’st Interessante traversone di Artini sul secondo palo. Sull’infilata del neo entrato montevarchino arrivano in ritardo sia Bontempi, sia Priore, mancando l’impatto vincente con il pallone.

8’st Primo cambio nel Grosseto. Fregoli prende il posto di Riccobono.

12’st Altra doppia sostituzione per i padroni di casa. Spazio a Keqi e a Boncompagni. Fuori Priore e Messini.

17’st Piazzato dalla bandierina di Bensaja. L’Aquila Montevarchi pulisce l’area piccola. Si coordina Fregoli da fuori. Siluro che non ha esito fortunato.

19’st Nel Grosseto è la volta di Davì. Out Aprili.

22’ Pareggio Aquila Montevarchi. Artini sventaglia lo spiovente dalla destra. Raffaelli smanaccia. Fregoli va in chiusura, ma si fa scippare il pallone da Boncompagni. L’ attaccante neo entrato punta la porta ed infila Raffaelli con una rasoiata sul primo palo.

31’st Sorpasso dei padroni di casa. L’arbitro Teghille di Collegno concede calcio di rigore ai rossoblù per atterramento di Macchi ai danni di Boiga. Dal dischetto si presenta Rufini, trafiggendo Raffaelli con un’esecuzione rasoterra non irresistibile. L’Aquila Montevarchi sigla il 2-1.

37’st Tiro-cross di Rinaldini. Il portiere Bianchi compie un’uscita avventurosa, smanacciando il pallone alle sue spalle. Fregoli ricama per Macchi che ci prova con la stoccata. L’estremo difensore del Montevarchi dice di no con i piedi.

43’st Nel Grosseto spazio a Nocciolini. Termina la gara di Bensaja.

44’st Boiga va via con un numero a Macchi sulla destra, sterza e libera una cannonata. Raffaelli disinnesca.

45’st Concessi 6 minuti di recupero.

46’st Slalom e stoccata di Boncompagni. Raffaelli inchioda la sfera a terra.

48’st Cartellino rosso ai danni del Grosseto, che resta in dieci uomini. L’arbitro Teghille espelle Davì per un fallo ai danni di Keqi. Azione valutata come fase di gioco di chiara occasione da rete.

50’st Tris dei padroni di casa. La punizione dal limite dell’area di Keqi si incastona all’angolino alla destra di Raffaelli. L’Aquila Montevarchi chiude la gara, fissando il risultato sul 3-1.

51’st Fine partita.

Aquila Montevarchi-Grosseto 3-1

Aquila Montevarchi: Bianchi, Francalanci, Borgarello (1’st Muscas), Rufini, Priore (12’st Keqi), Bontempi, Conti (1’st Pardera), Lischi (45’ Artini), Messini (12’st Boncompagni), Cellai, Boiga. Allenatore: Beoni. A disposizione: Dainelli, Stefoni, Ciofi, Virgillito.

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Sacchini, Sabelli, Rinaldini, Riccobono (8’st Fregoli), Aprili (19’st Davì), Macchi, Romairone, Bensaja (43’st Nocciolini), Saio. Allenatore: Malotti A disposizione: Sclano, Prati, Russo, Porcu, Grasso, Violante.

Reti: 28’ Aprili (G), 22’st Boncompagni (M), 31’st Rufini rig. (M), 50’st Keqi (M)

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille (Collegno) - Assistenti: Gian Marco Pellegrino (Torino), Domenico Manzari (Torino)

Ammoniti: Priore, Aprili, Cellai, Sabelli, Rufini

Note: Angoli: 6-7 - Recupero: 5‘pt; 6‘st

Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri