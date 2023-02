Serie B2, la Luca Consani vince con la capolista Montesport

Grosseto: Tutto avrebbe fatto pensare ad un impegno insormontabile, Montesport prima in classifica con zero sconfitte dopo 16 giornate, finalista in final-four di B2; Luca Consani Grosseto nelle parti basse della classifica in lotta per non retrocedere, formazione rimaneggiata con in campo 5 martelli e nessuno centrale di ruolo dopo il forfait di Colucci. Invece ecco l’impresa che non ti aspetti. La Luca Consani ferma la capolista e conquista tre punti preziosi come l’oro.

Ecco l’euforico Rossano Rossi a fine partita: “Avvio di gara grintoso delle mie ragazze da subito si capisce che per il Montesport, questa sera, non sarebbe stato facile. Break iniziale 6/2, le fiorentine rimangono spiazzate e nonostante i nostri 10 errori punto, non riescono a recuperare. Secondo parziale con partenza equilibrata, 4/3 per Consani, poi viene fuori la reazione ospite che chiude il parziale con un perentorio 25/15. Ma questa volta Santerini e compagne non mollano, anzi, il livello di gioco sale ancora, la difesa e muro è ben messo e l’attacco trova varchi per mettere il pallone a terra in campo fiorentino. Il set è dominato dalle maremmane, 25/19. Il quarto set è il parziale più bello, Montesport non vuole perdere, Luca Consani sente odore di impresa. Si va avanti punto a punto, le fiorentine guadagnano un mini break di tre punti, a questo punto fermo il gioco e prendo a parole forti Biagioli nella speranza di una reazione e la reazione arriva più forte di come mi aspettassi. Il finale a cardiopalma, Luca Consani guadagna due match point sul 24/22, le fiorentine annullano il primo 24/23, batte Montesport, difende l’attacco di Biagioli, il loro capitano Casini attacca fuori ma l’arbitro vede la palla dentro tra le proteste maremmane. Montesport si guadagna un set point sul 25/24 ma le maremmane non ci stanno e prima pareggiano e poi chiudono sul 27/25 aggiudicandosi il match. Avevamo bisogno di un iniezione di fiducia, anche oggi siamo scesi in campo in formazione rimaneggiata, venerdì abbiamo perso Colucci unico centrale di ruolo , in pratica abbiamo giocato con un palleggiatore e cinque schiacciatori giocando mezza palla al centro, come gioca l’under 13! ma nonostante il sistema di gioco elementare, la differenza l’ha fatta l’intensità che ci abbiamo messo. Sono felice per il gruppo che nonostante tutto è sempre pronto a lavorare. Ci aspettano ancora 10 battaglie, alla fine sapremo se avremo vinto la guerra, avanti così”.

Nel racconto appassionato di Coach Rossi abbiamo rivisto la bellissima partita. Bella prova di tecnica e di carattere per le ragazze grossetane.

Convocate Luca Consani: Poggetti al palleggio, Massari opposta, Biagioli e Miceli schiacciatori, Ciavattini e Bacci centrali, Santerini libero. Nel corso del match sono entrate Tocci e Milani.