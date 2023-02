Serie B, la Blue Factor vince a Forte dei Marmi e vola in testa alla classifica

Gara dominata dai biancocelesti di Enrico Mariotti: finisce 8-3 con la tripletta di Onori. A2, Aloisi: «Il pari a Viareggio contro i Pumas non ci soddisfa. Dobbiamo crescere»



Castiglione della Pescaia: In serie B, larga vittoria del quintetto di Enrico Mariotti, nel recupero della terza giornata a Forte dei Marmi: i biancocelesti si sono imposti per 8-3, rinforzando il primato in classifica. Gara praticamente dominata dopo il vantaggio iniziale fortemarmino. Poi i biancocelesti di Mariotti si sono sciolti e hanno ribaltato il match con il 4-1, doppietta di Onori, che ha chiuso il primo tempo. Anche nella ripresa il Castiglione ha continuato a giocare con intensità, allungando fino al 7-1, per poi chiudere sull’8-3 finale con la Blue Factor in testa alla classifica del girone E a punteggio pieno a 12 punti.

In A2, il pareggio a Viareggio contro i Pumas non soddisfa in pieno la Blue Factor, con l’allenatore Aloisi che ha sottolineato che serve un ulteriore cresceta. «La partita contro i Pumas ha messo in evidenza – ha detto Aloisi - che i nostri giovani hanno bisogno di crescere. Era una partita importante e si è visto nei frangenti decisivi che l’esperienza conta, con errori evitabili. Serve tempo, e dobbiamo renderci conto che ci sono i problemi quando la posta in palio conta tanto. I Pumas sono una bella squadra e la pista del Varignano ha comunque condizionato la partita». Sabato prossimo al Casa Mora derby alle 19 contro l’Acea Follonica.

Campionato serie B girone E

FOCACCERIA ORLANDO FORTE DIE MARMI-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 3-8

FOCACCERIA ORLANDO FORTE DIE MARMI: Luca Bazzichi, (Gustavo Giorgi); Jessica Raffaelli, Andrea Bazzichi, Alessandra Gallotta, Jacopo Nieri Bresciani, Leonardo Xhepa, Brando Del Medico, Maria Saldana Masquè. Allenatore Roger Molina.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Alessandro Grossi); Luca Mantovani, Simone Pomella, Filippo Onori, Samuel Cardi, Emanuele Perfetti, Matteo Manotvani, Diego Guarguaglini. Allenatore Enrico Mariotti.

ARBITRO: Luca Lossi di Viareggio.

RETI: pt (1-4) 2’31 F.Giorgi (FM) 3’48 Onori (C), 7’36 Perfetti (C), 12’35 Guarguaglini (C), Onori 19’09 (C); st 3’24 Onori (C), 6’29 Cardi (C), 9’08 Guarguaglini (C), 13’06 F.Giorgi (FM), 20’30 Perfetti (C), 23’30 F.Giorgi (FM).

(foto di repertorio)