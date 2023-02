Serie A2, Onori: «Vittoria meritata, rilassati nel finale».

Il largo successo della Blue Factor nel derby a Grosseto mantiene in vetta alla classifica i biancocelesti. Sconfitta la serie B a Camaiore, e stop anche per tutte le giovanili

Castiglione della Pescaia: Un derby, quello di Grosseto di A2, che alla fine non è mai stato in discussione: troppa Blue Factor per l’Hobbystore, che ha accorciato le distanze solo nel finale, a gara ormai chiusa. L’attaccante Filippo Onori ha sottolineato: «La nostra vittoria non è mai stata in discussione, peccato il rilassamento nel finale con il Grosseto che ha segnato qualche gol evitabile. Dovevamo difendere meglio, il nostro portiere Donnini non ha colpe. Vogliamo dimostrare il nostro valore in ogni partita».

Fine settimana con solo sconfitte per le altre formazioni. L’under19 a Viareggio contro i Pumas ha ceduto nel finale, con i padroni di casa che hanno chiuso per 8-3. In rete per i biancocelesti i fratelli Mantovani, Luca doppietta e Matteo. Stop anche per l’under15: troppo Follonica che batte i giovani castiglionesi per 11-0. Sconfitta per l’under13 Skipper Beach: nel derby del Casa Mora il Grosseto la spunta per 7-3 ma allungando solo nel secondo tempo (reti castiglionesi di Nucci e Sforzi).

Sconfitta al termine di una gara combattuta anche la serie B: il quintetto di Enrico Mariotti è battuto dalla Rotellistica Camaiore per 3-2, reti del Castiglione di Guarguaglini e Santoni, anche se i biancocelesti rimangono al primo posto in classifica.