Serie A2: esordio vincente per Blue Factor a Forte dei Marmi

I biancocelesti di Aloisi alla fine alla meglio, 4-3, sui rossoblù. Vince anche la serie B contro l’Hockey Grosseto per 8-5. Sconfitta per l’under15 nel derby contro il Follonica 0-16



Castiglione della Pescaia: Vittoria sofferta per la Blue Factor di Alberto Aloisi nell’esordio del campionato: il Castiglione a lungo in vantaggio viene recuperato sul 3-3, ma a due minuti dalla fine un contropiede spinto da Buralli e stoccata vincete di capitan Brunelli, vale il definitivo 4-3 per i biancocelesti. Una partita che la formazione maremmana ha comunque condotto a lungo dopo aver segnato al primo tiro dopo pochi secondi con Buralli, discesa da destra e palla nel sacco davanti a Bertozzi. Il match va a sprazzi, e all’8’ su un contropiede ben orchestrato, Lombardi scarta Saitta e insacca il pareggio. Nella ripresa Buralli replica ancora all’inizio: esce da dietro porta, nessuno va a contrastarlo e così il numero 5 insacca il 2-1. Su un’azione tambureggiante al 4’ Guarguaglini si ritrova solissimo al limite dell’area e la conclusione non lascia scampo al portiere versiliese, 3-1. A questo punto il Castiglione cerca di amministrare: Saitta sventa qualche pericolo, ma la gara sembra indirizzata. Invece un rigore di Lombardi, fallo di pattino di Montauti, la riapre, 3-2. Anche perché sempre Lombardi da fuori, lasciato liberissimo di caricare il tiro, fa secco ancora Saitta per il 3-3 a 5’ dalla fine. Sul 10° fallo di squadra del Forte, Buralli è stoppato da Bertozzi. I rossoblù si gettano in contropiede, e sul nuovo contrattacco ben orchestrato da Buralli, l’assist è perfetto per Brunelli che insacca il 4-3. Non c’è più tempo e per il Castiglione sono i primi tre punti.

Vittoria anche per la serie B di Enrico Mariotti, nella prima di campionato, a Grosseto contro l’Hockey Roller. Protagonista assoluto Emanuele Perfetti, autore di ben 5 gol che hanno fatto la differenza, segnando da tutte le posizioni. Sconfitta invece per l’under 15: al Casa Mora troppo Follonica per i giovanissimi castiglionesi, finisce 16-0.

Campionato serie A2 girone B

SGS FORTE DEI MARMI-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 3-4

SGS FORTE DEI MARMI: Leonardo Bertozzi, (Raffaello Ciupi); Luca Lombardi, Diego Chereches, Francesco Poletti, Mattia Bicicchi, Gabriel Ambrosio, German Reinuba Ballestero, Piercarlo Cacciaguerra, Tommaso Giovannelli. All. Massimo Mori.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Grossi); Mattia Piro, Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Filippo Montauti, Luigi Brunelli. All. Alberto Aloisi.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro di Viareggio.

RETI: pt (1-1) 0’06” Buralli (C), 8’33 Lombardi (FM); st 1’36 Buralli (C), 4’01 Guarguaglini (C), 18’30 e 20’11 Lombardi (FM), 22’32 Brunelli (C).

Campionato serie B girone E

HOCKEY ROLLER GROSSETO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 5-8

HOCKEY ROLLER GROSSETO: Tommaso Bruni, (Alessandro Del Viva); Alessandro Filippeschi, Riccardo Bruzzi, Lorenzo Perfetti, Tommaso Giusti, Alessandro Bardini, Dario Casini, Leonardo Ciupi, Pier Francesco Montomoli. All. Fabio Bellan.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini; Brando Santoni, Luca Mantovani, Tobia Maria Tognarini, Flavio Del Viva, Samuel Cardi, Emanuele Perfetti, Matteo Mantovani. All. Enrico Mariotti.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (1-3) 1’42 e 4’57 p E.Perfetti (C), 14’51 Bardini (HG), 19’56 pp E.Perfetti (C); st 2’10 Bardini (HG), 4’14 pp Santoni (C), 6’43 rig. Bruzzi (HG),13’58 Cardi (C), 15’31 Giusti (HG), 15’58 rig. e 19’36 E.Perfetti (C), 21’51 Bruzzi (HG), 24’06 M.Mantovani (C).

Campionato under 15 zona 2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE-YANKEE FOLLONICA 0-16

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef, Roberto Del Viva; Giulio Donnini, Mattia Sforzi, Thomas Nucci, Lorenzo Rosadini, Tancredi Betti, Elia Berni, Filippo Bagnoli, Michele De Salvatore. All. Alberto Aloisi.

YANKEE FOLLONICA: Pietro Leonardo Tarassi, (Elia Riva); Francesco Cornacchini, Matteo Pastore Silva, Elias Muzhaqi, Andrea Barbato, Mattia Malvezzi, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (0-9) 2’07, 2’33 e 3’25 T.Bracali (F), 4’45 e 7’43 Malvezzi (F), 14’09 Muzhaqi (F), 18’41 D.Bracali (F); st 7’28 Barbato (F), 13’03 Agresti (F), 14’36 Muzhaqi (F), 16’50 Barbato (F), 18’33 D.Bracali (F), 18’52 e 19’55 Barbato (F).