Serie A2, al Casa Mora va in scena il derby Blue Factor-Acea

Aloisi: «Rimanere concentrati, loro squadra giovane e in crescita». Stasera, venerdì, l’under19 gioca a Follonica. Sabato l’under15 alle 16 al Casa Mora sfida i Pumas. Domenica l’under13 in trasferta a Camaiore



Grosseto: Per la settima giornata la Blue Factor ospita al Casa Mora (sabato ore 19, arbitro Roberto giovine di Salerno) l’Acea Follonica, per un derby già andato in onda in Coppa Italia. Proprio quelle due partite devono comunque mettere in guardia i biancocelesti di Alberto Aloisi (vittoria del castiglione all’andata per 6-5, e sconfitta al ritorno per 4-3 e eliminazione) anche se i giovani azzurri di Franco Polverini non possono più contare sui rinforzi di Cabiddu e Bonarelli. «Un derby è sempre una partita particolare – spiega il tecnico castiglionesi Aloisi – e poi i giovani follonichesi stanno comunque crescendo di partita in partita. Non dobbiamo dare nulla per scontato e giocare come sappiamo. Dobbiamo riprenderci i punti persi contro i Pumas di sabato scorso»

La serie B osserva il turno di riposo, mentre in pista tutte le altre formazioni giovanili. L’under19 di Enrico Mariotti gioca al Capannino, alle 21 (arbitro Matteo Galoppi di Follonica) contro il Galileo B nella penultima giornata di campionato. Sabato prima del derby di A2 sempre al Casa Mora, in pista l’under15 alle 16 (arbitro Nello Lorenzoni di Follonica) contro i Pumas Ancora Viareggio per la 14° giornata. Domenica l’under13 di Alessandro Brizzi è invece di scena, alle 11, a Camaiore per la 13à giornata del campionato