Sergio Cammariere in concerto apre l’Argentario Jazz Festival

Il primo appuntamento è con il noto pianista che si esibirà con il suo quartetto in piazza Santa Barbara sabato 6 luglio

Porto Ercole: Primo appuntamento per l’Argentario Jazz Festival che fa il suo esordio sabato 6 luglio con il concerto di Sergio Cammariere e il suo quartetto. Una partenza di altissimo profilo per il Festival annunciato di recente in una conferenza stampa dal Comune di Monte Argentario e la parte organizzatrice.

Per l’occasione Sergio Cammariere sarà affiancato dalla sua storica band composta da grandi musicisti che lo accompagnano da sempre come Daniele Tittarelli al sax, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Cammariere ripercorre la sua carriera partendo dai principali successi fino ad arrivare brani del suo ultimo disco dal titolo “Una sola giornata” uscito nel 2023.

Lo spettacolo rispecchia l'animo e l'approccio musicale unico dell'artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde sfumature bossanova.

Sergio Cammariere, musicista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità espressiva, ha nella sua anima l’eco delle note dei grandi maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana. E soprattutto, un’innata predisposizione per la composizione musicale.

Celebre è la sua “Tutto quello che un uomo” presentata al Festival di Sanremo del 2003, con la collaborazione per il testo di Roberto Kunstler, che gli regalò il terzo posto oltre al Premio della Critica, il Premio “Migliore Composizione Musicale” e due Dischi di Platino. Il 14 aprile 2023 pubblica il suo ultimo album di inediti “Una sola giornata”, prodotto da Giandomenico Ciaramella per Jando Music, Sergio Cammariere per Grandeangelo SRL e Aldo Mercurio in coproduzione con Parco della Musica Records e distribuito da Egea, che contiene 13 tracce nate dalla collaborazione con Roberto Kunstler che spaziano tra canzone d’autore, jazz e bossa. Intanto la grande Mina sceglie di ricantare e inserire nel suo nuovo disco atteso il 21 aprile “Tutto quello che un uomo”, uno dei capolavori più amati di Cammariere che conta oltre 10 milioni di visualizzazioni su Youtube.

L’Argentario Jazz Festival è organizzato da TIC Toscana Iniziative Creative, presieduta da Amalia Porrazzini, con la direzione artistica di Claudio Rizzo e il supporto del Comune di Monte Argentario e la Pro Loco di Porto Ercole.

Info e calendario

https://www.comune.monteargentario.gr.it/it-it/appuntamenti