Sentenza Conigas, Rossi (FDI): “Giustizia è fatta. Per Macrì è la fine di un incubo”

Il coordinatore regionale FDI-Toscana On.le Fabrizio Rossi: “La giustizia ha fatto il suo corso, ma il fango mediatico e politico lanciato contro Francesco Macrì in questi anni deve far riflettere tutti. Prima di condannare una persona, bisogna aspettare le sentenze dei tribunali”.



Arezzo: “Finalmente si è chiuso un sipario doloroso sia per Fratelli d’Italia Arezzo, ma soprattutto per Francesco Macrì, una persona pulita, onesta e seria, che il tribunale di Arezzo ha assolto da ogni capo d’imputazione”, a dirlo è il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia-Toscana, On.le Fabrizio Rossi, dopo la sentenza di assoluzione dell’esponente aretino di FDI, legata all’affaire Coingas ed Estra.

“Come cittadini e come Istituzioni dobbiamo avere fiducia e rispetto verso la magistratura, ma dobbiamo anche ribadire che deve finire l’uso politico di ricorrere alla Magistratura per cercare di distruggere o abbattere l’avversario politico. Bisogna che tutti impariamo a riportare il confronto e il dibattito politico nei luoghi ad esso deputati, come quelli delle aule del Parlamento o dei consigli comunali e regionali, e non nelle aule dei tribunali. Quello che è stato fatto contro Francesco Macrì ne è l’ennesima riprova”, conclude il deputato e coordinatore di FDI-Toscana, Fabrizio Rossi.