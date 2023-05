Scarlino: Venerdì 12 maggio un seminario sul futuro della piccola pesca Il Flag Golfo degli Etruschi (Flag è un gruppo di azione locale nel mondo delle professioni del mare), in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, in particolare con i Dipartimenti DAGRI (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali), e SAGAS (Dipartimento di Storia, Geografia, Arte e Spettacolo) ha avviato il progetto UNI-FLAG, che prevede l'organizzazione di 4 seminari di aggiornamento rivolti a pescatori e acquacoltori e agli operatori pubblici e privati interessati a questo fondamentale comparto dell'economia del territorio.

Alcuni seminari sono già stati organizzati a Piombino (il 23 febbraio) e a Follonica (21 marzo) mentre il prossimo appuntamento si svolgerà venerdì 12 maggio presso l'ufficio IAT (Informazioni e Accoglienza turistica) del Comune di Scarlino all'interno della Marina di Scarlino, via Lungomare Garibaldi 2, Puntone di Scarlino.

Il titolo dell'incontro è “Piccola pesca: problematiche, potenzialità e prospettive”, inizierà alle 9.30 con la proiezione di “Salsedine”: un docufilm che raccoglie storie e testimonianze dal mondo della pesca; realizzato da Riccardo Stopponi, prodotto da Twitter Film, nell'ambito del progetto PCP - Patrimonio Culturale della Pesca. L’opera ha il fine ultimo di sostenere e valorizzare il mondo della pesca, detentore di un grande Patrimonio storico e culturale attraverso l’iter di candidatura come bene immateriale dell’Unesco.

L'ingresso al seminario è libero ma per partecipare è molto importante e gradita l'iscrizione a questo link: https://forms.gle/PaforRnvqzttNrky9 - “Si tratta di una importante occasione per discutere del mondo della Pesca artigianale, aspetto così importante per il nostro territorio”, sottolineano gli organizzatori. Il prossimo è previsto all'Isola di Capraia. Il Flag Golfo degli Etruschi infatti coinvolge i comuni di Scarlino, Follonica ( capofila), Piombino e Capraia Isola. Al termine è previsto un buffet con prodotti locali. In allegato il programma del seminario.