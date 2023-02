"Sei qui ma non ti sento", presentazione del libro di Hanka Biondi

Venerdì 10 febbraio, alle ore 18, al Comix Cafè di Grosseto



Grosseto: La Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Grosseto con la collaborazione della Commissione comunale per le Pari Opportunità di Gavorrano ha organizzato a Grosseto la presentazione del libro “Sei qui ma non ti sento”, scritto dalla giovane autrice gavorranese Hanka Biondi e pubblicato nel 2022 con la casa editrice Porto Seguro.

L’appuntamento è venerdì 10 febbraio, alle ore 18, al Comix Cafè di Grosseto, in piazza San Michele con l’autrice. Modera Costanza Ghezzi, componente della Commissione provinciale Pari Opportunità. Letture a cura dell’attrice Laura Ormezzano del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto.

Hanka Biondi ha 18 anni. È nata a Pisa, ma vive da quando aveva sette anni a Gavorrano. La sua passione per la scrittura inizia prestissimo e ancor prima quella per la lettura. A dodici anni vince i suoi primi due premi letterari. “Questo è il mio primo romanzo che viene pubblicato, – spiega Hanka Biondi – nasce quasi per caso, dalla scoperta di quanto possa essere bella e profonda la comunicazione epistolare. E così ho pensato ad una lettera d’amore, che il protagonista della storia, Harry, decide di scrivere dopo che la vita l’ha separato da Jason. In quella lettera c’è tutto, ripercorre i momenti più importanti del loro amore, quasi nel tentativo di fissare per sempre ciò che di magico e indimenticabile hanno vissuto.”





“Questo libro mi è piaciuto molto - commenta Veronica Tancredi, presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità - perché l’autrice, seppure giovanissima, affronta temi importanti con una profondità e una delicatezza che mi hanno piacevolmente colpita. Nel libro si parla dell’importanza della famiglia, del valore dell’amicizia, del fenomeno del bullismo, del dolore della perdita e dell’amore in tutte le sue declinazioni. La Commissione per le Pari Opportunità della Provincia ha tra i suoi obiettivi proprio quello di dare spazio e visibilità ai giovani e al loro rapporto con le diverse tematiche sociali. Ci tengo a sottolineare che l’iniziativa è frutto di una costruttiva collaborazione con la Commissione pari opportunità del Comune di Gavorrano che ci ha fatto conoscere la talentosa autrice Hanka Biondi.”