Seggiano, ritrovato il corpo dell'uomo disperso da ieri

Seggiano: E' stato ritrovato, purtroppo senza vita, il corpo di Ferdinando Meconcelli, 78 anni, scomparso da ieri sulle pendici dell’Amiata. L’anziano, era uscito per un pomeriggio alla ricerca di funghi, era in compagnia di un suo amico, che aveva poi interrotto la raccolta e fatto rientro.

Era stato proprio lui a dare l’allarme e far scattare così la macchina delle ricerche che si sono concluse in mattinata con il ritrovamento del corpo, grazie all'aiuto del cane dell’Unità cinofila di ricerca in superficie del Soccorso alpino e speleologico della Toscana.

I volontari VAB e CRI hanno affiancato la Racchetta AltaMaremma per tutta la notte nelle ricerche. Il corpo dell'uomo, il cui decesso è stato confermato dai medici del 118, è stato recuperato in fondo ad un dirupo, ora è a disposizione del Magistrato.