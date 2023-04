Seconda Coppa città di Grosseto: la gara di bocce regionale

Grosseto: Ieri si è svolta la “Seconda Coppa città di Grosseto”, la gara regionale di bocce organizzata dalla A.S.D. Circolo Bocciofilo Grossetano in collaborazione con il Comune di Grosseto.



A sfidarsi, nei campi di Grosseto, Follonica, Piombino e San Vincenzo, sono stati 64 giocatori, suddivisi in 32 formazioni, provenienti da tutta la regione.

L’iniziativa è stata un’occasione per diffondere e far conoscere il turismo sportivo e la realtà territoriale grossetana in Italia e nel mondo, in relazione alla candidatura a Comunità Europea dello Sport 2024 dell’Ambito Maremma Toscana Sud, di cui il Comune di Grosseto ne è il capofila.